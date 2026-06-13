Μουντιάλ 2026: Σοκ στην Τιχουάνα – Εντοπίστηκε πτώμα έξω από το προπονητικό κέντρο του Ιράν (Video)

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Τιχουάνα του Μεξικού, λίγες ημέρες μετά την έναρξη του Μουντιάλ 2026, με τις Αρχές να εντοπίζουν πτώμα σε αυτοκίνητο κοντά στις εγκαταστάσεις όπου προπονείται η εθνική ομάδα του Ιράν.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, η σορός βρέθηκε την Παρασκευή (12/06) μέσα σε πορτμπαγκάζ εγκαταλελειμμένου οχήματος, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από το στάδιο Caliente, το γήπεδο που χρησιμοποιεί το Ιράν για τις προπονήσεις του.

A decomposing body has been found in the trunk of a car outside the Tijuana stadium where Iran’s team is training for the World Cup. Authorities say the body was wrapped in a plastic bag and showed signs of violence. pic.twitter.com/Wq63VQj1bX — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 13, 2026

Τα ίδια δημοσιεύματα αναφέρουν πως το όχημα είχε παραμείνει στο συγκεκριμένο σημείο για περίπου τρεις ημέρες πριν γίνει η μακάβρια ανακάλυψη. Η σορός βρισκόταν μέσα σε μαύρη σακούλα, έφερε εμφανή σημάδια βίας και ήταν ήδη σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης.

Το περιστατικό έρχεται να υπενθυμίσει τα σοβαρά προβλήματα εγκληματικότητας και βίας που εξακολουθούν να απασχολούν τη χώρα, παρά το γεγονός ότι το ενδιαφέρον της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής κοινότητας είναι στραμμένο στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

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