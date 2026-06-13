Η Γαλλία κατηγορεί ισραηλινή εταιρεία για παρεμβάσεις στις εκλογές της Σκωτίας και της Νέας Υόρκης

Μία ακόμη σοβαρή κατηγορία εναντίον της ισραηλινής εταιρείας τεχνολογίας BlackCore, σχετικά με παρέμβαση σε εκλογική διαδικασία έκανε η η γαλλική υπηρεσία κυβερνοασφάλειας.

Όπως αναφέρεται η εταιρεία παρενέβη στις εκλογές της Σκωτίας νωρίτερα φέτος, στοχεύοντας τον πρωθυπουργό Τζον Σουίνι.

Η υπηρεσία ανίχνευσης παραπληροφόρησης Viginum ανέφερε ότι η BlackCore χρησιμοποίησε λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων, μέσω διαμεσολαβητών για να στοχεύσει τον Σουίνι, το Σκωτσέζικο Εθνικό Κόμμα και τη σκωτσέζικη κυβέρνηση σε τέσσερις περιπτώσεις.

Επιπλέον, η BlackCore φέρεται να είχε επικεντρώσει τις δραστηριότητές της στις δημοτικές εκλογές στη Γαλλία, αλλά είχε στοχεύσει επίσης τις εκλογές για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, τις οποίες κέρδισε ο Zohran Mamdani, καθώς και άλλες χώρες όπως το Τόγκο και η Αγκόλα.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη μαζί με τον Γάλλο πρωθυπουργό, Σεμπαστιάν Λεκορνού, ο επικεφαλής ψηφιακών παρεμβάσεων της Viginum, Μάρκ Αντουάν Μπριγιάν, δήλωσε ότι οι έρευνές είχαν εντοπίσει την BlackCore ως την υπεύθυνη, χωρίς σαφή αναφορά στο ποιος είχε αναθέσει την εργασία.

Δεκάδες παρεμβάσεις

«Αυτός ο τρόπος δράσης δεν περιορίστηκε στις δημοτικές εκλογές στη Γαλλία. Φαίνεται επίσης να έχει χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή ξένων ψηφιακών παρεμβάσεων σε άλλες χώρες ή περιοχές, όπως η Αγκόλα, το Τόγκο, οι εκλογές στη Σκωτία και οι δημοτικές εκλογές του 2025 στη Νέα Υόρκη», τόνισε ο Μπριγιάν, αναδεικνύοντας την εκτεταμένη δράση παρέμβασης της ισραηλινής εταιρείας.

Μέχρι στιγμής, παραμένει απροσδιόριστη η ταυτότητα του χορηγού ή χορηγών, πίσω από την ψηφιακή ενέργεια, ενώ η BlackCore είχε εμπλακεί στη «συντονισμένη δημοσίευση» και κινητοποίηση τουλάχιστον 256 λογαριασμών στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X, η οποία επέτρεψε τη διανομή περίπου 1.400 σχολίων.

Ο λογαριασμός του Σουίνι στοχοποιήθηκε 652 φορές, αυτός του SNP 338 και αυτός της σκωτσέζικης κυβέρνησης 112.

Ο Σουίνι και οι συνάδελφοί του υπουργοί έχουν εκφράσει ανοιχτά την κριτική τους για τις ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, και έχουν επιβάλει μια μορφή κυρώσεων στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), παρακρατώντας κρατικές επιχορηγήσεις σε εταιρείες όπλων που προμηθεύουν τις IDF και παγώνοντας τη στήριξη για εξαγωγές προς το Ισραήλ.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, το οποίο είχε προηγουμένως αναφερθεί στην BlackCore, ανέφερε ότι η εταιρεία είχε διαγράψει τον ιστότοπό της μετά την επικοινωνία των δημοσιογράφων του και δεν είχε απαντήσει σε αιτήματα για σχόλια.

Προηγουμένως, η BlackCore είχε περιγράψει τον εαυτό της ως «μια ελίτ εταιρεία επιρροής, κυβερνοχώρου και τεχνολογίας, δημιουργημένη για τη σύγχρονη εποχή του πολέμου της πληροφορίας». Είχε δηλώσει ότι παρείχε σε κυβερνήσεις και πολιτικές εκστρατείες «πρωτοποριακές στρατηγικές, προηγμένα εργαλεία και ισχυρή ασφάλεια για τη διαμόρφωση αφηγήσεων».

Η ισραηλινή κυβέρνηση δήλωσε ότι περιμένει να λάβει τη γαλλική έκθεση πριν αποφασίσει αν θα διεξαγάγει τη δική της έρευνα και αρνήθηκε ότι έχει οποιοδήποτε ενδιαφέρον να παρεμβαίνει στις εκλογές άλλων χωρών. Ζητήθηκε σχόλιο από τη σκωτσέζικη κυβέρνηση και το Γραφείο του Υπουργικού Συμβουλίου.

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