Σάλος κατά του Μασκ στα social media: Κατηγορείται ότι ενίσχυσε μέσω Χ καλέσματα για ακροδεξιά επεισόδια στο Μπέλφαστ

Ο Έλον Μασκ, που μόλις αναδείχθηκε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο επικρίσεων την Παρασκευή για τις αντιμεταναστευτικές ταραχές στο Μπέλφαστ, αφού ερευνητές υποστήριξαν ότι αφηγήματα βίας που ενίσχυσε μέσω της πλατφόρμας του, X, συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές.

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν στην πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας μετά από μια βίαιη επίθεση με μαχαίρι τη Δευτέρα, με την αστυνομία να απαγγέλλει κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας στον Σουδανό υπήκοο Χάντι Αλοντίντ.

Ο Μασκ ενίσχυσε εκκλήσεις για διαδηλώσεις σε όλη τη Βρετανία από τον ακροδεξιό ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον και έγραψε στους 240 εκατομμύρια ακολούθους του στο X:

«Μόνο αν διαμαρτύρεστε ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ και ΔΥΝΑΤΑ θα υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή».

Παράλληλα, προώθησε αναρτήσεις κατά της μετανάστευσης και μηνύματα του Ρούπερτ Λόου, ηγέτη του μικρού ακροδεξιού κόμματος Restore Britain, επεκτείνοντας την απήχησή τους σε εκατομμύρια χρήστες της πλατφόρμας.

«Η ενίσχυση από τον Μασκ ήταν καθοριστική»

Ερευνητές της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης παρακολούθησης της τεχνολογίας Center for Countering Digital Hate (CCDH) ανέφεραν ότι οι αναρτήσεις των τριών προσώπων σχετικά με τα γεγονότα στο Μπέλφαστ συγκέντρωσαν συνολικά περισσότερες από 115 εκατομμύρια προβολές, με τον Μασκ να ευθύνεται για το 55% αυτού του αριθμού.

«Η ενίσχυση από τον Μασκ ήταν καθοριστική», ανέφερε η CCDH σε έκθεσή της, σημειώνοντας ότι μόνο οι δικές του παρεμβάσεις συνέβαλαν σε 64 εκατομμύρια προβολές.

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της CCDH, Ιμράν Άχμεντ, δήλωσε:

«Ως ιδιοκτήτης του X και ο χρήστης με τους περισσότερους ακολούθους, ο Μασκ διαθέτει απαράμιλλη δύναμη να διαμορφώνει αυτό που βλέπουν οι άνθρωποι στο διαδίκτυο. Με αυτή τη δύναμη έρχεται και η ευθύνη για το περιεχόμενο και τη συμπεριφορά που προωθεί η πλατφόρμα του».

Και πρόσθεσε:

«Η έρευνά μας δείχνει ότι εκμεταλλεύτηκε την τραγωδία του Μπέλφαστ για να ενισχύσει αντιμεταναστευτικά αφηγήματα σε εκατομμύρια χρήστες, προκαλώντας ατελείωτες εκκλήσεις για βία.

Την ώρα που οι τοπικές κοινότητες αντιμετώπιζαν τις συνέπειες της βαρβαρότητας και των ταραχών, κανένα άτομο δεν έπαιξε μεγαλύτερο ρόλο στη διάδοση αυτού του περιεχομένου στο X από τον ίδιο τον Μασκ».

Η πλατφόρμα X δεν απάντησε στο αίτημα του AFP για σχολιασμό.

Ο Ρόμπινσον — του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Στίβεν Γιαξλεϊ-Λένον — είχε στο παρελθόν αποκλειστεί από το X.

Ο λογαριασμός του επανενεργοποιήθηκε μαζί με αρκετούς άλλους που είχαν κατηγορηθεί για διάδοση παραπληροφόρησης ή ρητορικής μίσους, μετά την εξαγορά της πλατφόρμας από τον Μασκ το 2022, όταν αυτή ήταν ακόμη γνωστή ως Twitter.

Περισσότερα από 3.900 σχόλια προέτρεπαν σε λιντσαρίσματα κατά μεταναστών

Οι ερευνητές υποστηρίζουν επίσης ότι ο Μασκ έχει αυξήσει σημαντικά την απήχηση του Λόου τις τελευταίες εβδομάδες, προωθώντας τις ομιλίες του και γράφοντας ότι μόνο το κόμμα του μπορεί να «σώσει τη Βρετανία».

Η CCDH ανέφερε ακόμη ότι κατέγραψε «έκρηξη εκκλήσεων για βία» στα σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις των τριών σχετικά με τις ταραχές στο Μπέλφαστ, με περισσότερα από 3.900 σχόλια να προτρέπουν σε λιντσαρίσματα και άλλα εγκλήματα κατά μεταναστών.

Η έρευνα δημοσιοποιήθηκε λίγες ημέρες αφότου η βρετανική ρυθμιστική αρχή μέσων ενημέρωσης Ofcom προειδοποίησε για τον αυξανόμενο κίνδυνο οι διαδικτυακές πλατφόρμες να χρησιμοποιούνται για την «υποκίνηση μίσους, την πρόκληση βίας και τη διάπραξη άλλων αδικημάτων βάσει της βρετανικής νομοθεσίας».

Τα ευρήματα συνέπεσαν με ένα ιστορικό ορόσημο για τον Μασκ, καθώς την Παρασκευή έγινε ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο με περιουσία που ξεπερνά το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, μετά την εκρηκτική άνοδο της μετοχής της εταιρείας του, SpaceX, κατά την είσοδό της στη Wall Street.

Η θεαματική δημόσια εγγραφή (IPO), η μεγαλύτερη στην ιστορία, άντλησε περισσότερα από 75 δισεκατομμύρια δολάρια.

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