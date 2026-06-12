Έλον Μασκ, ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ιστορία μετά το ντεμπούτο της SpaceX στον Nasdaq

Ο Ελον Μασκ έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο την Παρασκευή, μετά την άνοδο των μετοχών της SpaceX κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Οι μετοχές της εταιρείας τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης σημείωσαν άνοδο περίπου 22% στις πρώτες συναλλαγές, ανεβάζοντας την εκτιμώμενη περιουσία του Μασκ.

Ειδικότερα, μετά το ντεμπούτο της στον χρηματιστηριακό δείκτη, η μετοχή της SpaceX ανέβηκε στα 165 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο περίπου 22% σε σχέση με την τιμή-στόχο των 135 δολαρίων ανά μετοχή.

Η άνοδος ανέβασε την αποτίμηση της εταιρείας πάνω από τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια, από τον αρχικό στόχο των 1,77 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η περιουσία του Μασκ αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από μετοχές ή «χάρτινα» χαρτοφυλάκια χρεογράφων, και όχι από μετρητά.

Με αποτίμηση 2 τρισ. δολαρίων, η SpaceX είναι η έκτη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία των ΗΠΑ. Η χρηματιστηριακή αξία της SpaceX υστερεί μόνο σε σχέση με τις Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft και Amazon.

Ο Έλον Μασκ και η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος επιχειρησιακών λειτουργιών (COO) της SpaceX, Γκουίν Σότγουελ, χτύπησαν το καμπανάκι έναρξης της συνεδρίασης την Παρασκευή, με τον Μασκ να βρίσκεται στο Τέξας και τη Σότγουελ στο Nasdaq της Νέας Υόρκης.

Elon Musk and SpaceX rang the Nasdaq opening bell in New York City and Texas hours before shares of the company are set to make their debut in the world's biggest IPO. READ: https://t.co/1PIj0vEYq3 pic.twitter.com/vM7RevrXoW June 12, 2026

Ο Έλον Μασκ, ιδιοκτήτης της SpaceX, μιλώντας από τη Starbase στο Τέξας πριν από το άνοιγμα της αγοράς, δήλωσε ότι ήταν «δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι μια μικρή εταιρεία… τώρα εισέρχεται στο χρηματιστήριο με τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή όλων των εποχών».

«Αν μου έλεγαν ότι αυτό θα συνέβαινε, θα έλεγα, φίλε, πρέπει να έχεις καπνίσει πολύ καλής ποιότητας κρακ, γιατί νόμιζα ότι αυτή η εταιρεία θα αποτύχει», πρόσθεσε.

Η SpaceX πούλησε το βράδυ της Πέμπτης περισσότερες από 555 εκατομμύρια μετοχές στην τιμή των 135 δολαρίων η καθεμία, στη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά στην ιστορία. Η συνολική άντληση κεφαλαίων θα μπορούσε να φτάσει τα 86 δισ. δολάρια, εάν οι ανάδοχοι ασκήσουν το δικαίωμα για την πώληση επιπλέον μετοχών.

Νωρίτερα, ο Μασκ έδωσε το σύνθημα της εκκίνησης σήμερα για την ιστορική είσοδο στο Χρηματιστήριο της αεροδιαστημικής εταιρείας, υποσχόμενος να μεταφέρει τους ανθρώπους στον πλανήτη Άρη.

«Η SpaceX θέλει να μπορέσει να σας μεταφέρει στη Σελήνη, στον Άρη και τελικά ακόμα πιο μακριά και είμαι πεπεισμένος πως μαζί με την απίστευτη ομάδα που διαθέτουμε εδώ στη SpaceX, θα το καταφέρουμε για εσάς» δήλωσε ο Μασκ, από την έδρα της εταιρείας, στο Στάρμπεϊς (Τέξας), στιγμές πριν από την έναρξη της συνεδρίασης στη Wall Street.

H SpaceX επιβεβαίωσε χθες τον στόχο της να αντλήσει 75 δισεκατομμύρια δολάρια κατά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο, ένα ποσό τριπλάσιο από το παγκόσμιο ρεκόρ που διατηρεί από το 2019 η πετρελαϊκή εταιρεία Saudi Aramco.

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