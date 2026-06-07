Έλον Μασκ: Ένα βήμα πριν γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ιστορία – Οι περισσότερες οικονομίες του κόσμου αξίζουν λιγότερο

Ο Έλον Μασκ βρίσκεται ένα βήμα πριν γίνει ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που θα αποκτήσει περιουσία άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, ένα επίπεδο πλούτου που δεν έχει καταγραφεί ποτέ ξανά στην ανθρώπινη οικονομική ιστορία.

Ο επικεφαλής της Tesla διαθέτει ήδη μετοχές και δικαιώματα προαίρεσης αξίας περίπου 273 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, εάν η δημόσια εγγραφή της SpaceX πραγματοποιηθεί όπως αναμένεται την επόμενη εβδομάδα, η προσωπική του περιουσία θα μπορούσε να αυξηθεί κατά επιπλέον 841 δισεκατομμύρια δολάρια.

Καθώς ο Μασκ κατέχει σχεδόν το μισό των μετοχών της εταιρείας, η οποία εκτιμάται ότι θα αποτιμηθεί συνολικά στα 1,77 τρισεκατομμύρια δολάρια, η συνολική του περιουσία από τις δύο εταιρείες θα μπορούσε να φτάσει τα 1,11 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Τι σημαίνει πραγματικά ένα τρισεκατομμύριο δολάρια

To CNN επιχειρεί να καταδείξει πόσο είναι ένα εκατομμύριο εκατομμύρια δολάρια. Ένα ποσό τόσο μεγάλο που είναι πρακτικά αδύνατο να δαπανηθεί μέσα σε μία ανθρώπινη ζωή.

Ακόμη κι αν κάποιος ξόδευε ένα εκατομμύριο δολάρια κάθε ώρα, χωρίς διακοπή, θα χρειαζόταν περισσότερο από έναν αιώνα για να εξαντλήσει ένα τρισεκατομμύριο δολάρια.

Βέβαια, η περιουσία του Μασκ δεν αποτελεί μετρητά σε τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά κυρίως χρηματιστηριακή αξία που εξαρτάται από το πώς οι επενδυτές αποτιμούν τις εταιρείες του.

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, μόλις 20 χώρες διαθέτουν οικονομίες μεγαλύτερες από 1,1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Αυτό σημαίνει ότι η πιθανή περιουσία του Μασκ θα ξεπερνά το ΑΕΠ δεκάδων κρατών, μεταξύ των οποίων η Ταϊβάν (977 δισ. δολάρια), η Ιρλανδία (779 δισ.), η Σουηδία (760 δισ.), η Σιγκαπούρη (660 δισ.) και η γενέτειρά του, η Νότια Αφρική (480 δισ.).

Ακόμη και το Μανχάταν υπολείπεται

Το οικονομικό αποτύπωμα του Μανχάταν, της έδρας της Wall Street και πολλών από τις ισχυρότερες επιχειρήσεις των ΗΠΑ, ανήλθε το 2024 σε λίγο περισσότερο από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Με άλλα λόγια, η περιουσία του Μασκ θα μπορούσε σύντομα να ξεπερνά ολόκληρη την οικονομική παραγωγή ενός από τα σημαντικότερα χρηματοοικονομικά κέντρα του πλανήτη.

Όλα τα ακίνητα του Χιούστον

Η αξία όλων των οικιστικών και εμπορικών ακινήτων στην πόλη του Χιούστον εκτιμάται στα 879 δισεκατομμύρια δολάρια.

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών και βασικό κέντρο της πετρελαϊκής και ενεργειακής βιομηχανίας, η συνολική αξία των ακινήτων της παραμένει χαμηλότερη από την περιουσία που ενδέχεται να αποκτήσει ο Μασκ.

Όλα τα καινούργια αυτοκίνητα που αγοράστηκαν στις ΗΠΑ

Το 2025 οι Αμερικανοί αγόρασαν περίπου 16,3 εκατομμύρια νέα οχήματα.

Παρότι η μέση τιμή ενός καινούργιου αυτοκινήτου ανήλθε σε ιστορικό υψηλό, στα 48.402 δολάρια, η συνολική αξία όλων των νέων αυτοκινήτων που πωλήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασε τα 789 δισεκατομμύρια δολάρια – σημαντικά λιγότερα από την εκτιμώμενη περιουσία του Μασκ.

Ξεπερνά ακόμη και τους κορυφαίους δισεκατομμυριούχους της τεχνολογίας

Ο Μασκ είναι ήδη ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, όμως η απόσταση από τους ανταγωνιστές του αναμένεται να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο.

Ακόμη και αν προστεθούν οι περιουσίες των τεσσάρων επόμενων πλουσιότερων επιχειρηματιών της τεχνολογίας – των Λάρι Πέιτζ, Σεργκέι Μπριν, Λάρι Έλισον και Τζεφ Μπέζος – η συνολική τους περιουσία υπολογίζεται στα 1,09 τρισεκατομμύρια δολάρια, παραμένοντας χαμηλότερη από εκείνη του Μασκ.

Θα μπορούσε να αγοράσει σχεδόν όλες τις μεγάλες αθλητικές ομάδες του πλανήτη

Οι αθλητικές ομάδες αποτελούν εδώ και χρόνια αγαπημένη επένδυση των δισεκατομμυριούχων.

Ωστόσο, ακόμη και οι 50 πιο πολύτιμες αθλητικές ομάδες παγκοσμίως έχουν συνολική αξία μόλις 353 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Στη λίστα περιλαμβάνονται οι Dallas Cowboys, που θεωρούνται η πολυτιμότερη ομάδα παγκοσμίως με αποτίμηση περίπου 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και οι Toronto Raptors, οι οποίοι αποτιμώνται κοντά στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ένα ιστορικό οικονομικό ορόσημο

Αν η εισαγωγή της SpaceX στο χρηματιστήριο ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο Έλον Μασκ δεν θα γίνει απλώς ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, αλλά ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Ένα οικονομικό ορόσημο που μέχρι πριν από λίγα χρόνια έμοιαζε περισσότερο με σενάριο επιστημονικής φαντασίας παρά με πραγματική πιθανότητα.

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