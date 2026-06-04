O Στάρμερ απαντά στον Έλον Μασκ: Προσπαθεί να «σπείρει διχόνοια» για τη δολοφονία εφήβου στη Βρετανία

Ο Κιρ Στάρμερ κατηγόρησε τον Έλον Μασκ για παρέμβαση στη βρετανική πολιτική την Πέμπτη, αφού ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X δημοσίευσε μια σειρά από σχόλια σχετικά με τη δολοφονία ενός Βρετανού εφήβου.

Ο Μασκ, μακροχρόνιος επικριτής του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, έχει κάνει περισσότερες από 100 αναρτήσεις, απαντήσεις και retweets σχετικά με τη βρετανική πολιτική από τις 27 Μαΐου.

Πολλές από αυτές έχουν επικεντρωθεί στη δολοφονία του Χένρι Νόβακ – ενός 18χρονου άνδρα που δολοφονήθηκε στην πόλη Σαουθάμπτον της νότιας Αγγλίας τον περασμένο Δεκέμβριο. Πλάνα από κάμερες δείχνουν αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες στον Νόβακ αφού ο δολοφόνος του κατηγόρησε ψευδώς τον έφηβο για ρατσισμό.

Newly released bodycam video shows the moment UK police wrongfully arrested 18-year-old Henry Nowak as he was dying of stab wounds.



Nowak had been falsely accused of racially abusing a Sikh man, Vickrum Digwa, who was convicted of murdering Nowak. pic.twitter.com/XWjJCoM8DZ — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 2, 2026

Ερωτηθείς για τις αναρτήσεις του Μασκ — οι οποίες περιλαμβάνουν έναν ισχυρισμό ότι η αστυνομία «υποκλίθηκε» στον δολοφόνο του Νόβακ — ο Στάρμερ είπε: «Πρέπει επίσης να επιβεβαιώσουμε ποιοι είμαστε ως χώρα, επειδή ο Μασκ, για άλλη μια φορά, παρεμβαίνει στην πολιτική μας τις τελευταίες ημέρες, προσπαθώντας να προκαλέσει διχασμό, αυτό δεν είναι ποιοι είμαστε στη Βρετανία.

Στη Βρετανία, είμαστε λογικοί, ανεκτικοί άνθρωποι. Όταν έχουμε μια τρομερή υπόθεση όπως η υπόθεση του Χένρι, του Χένρι Νόβακ, αντιδρούμε ήρεμα, όπως έκανε και η οικογένειά του».

Ο Στάρμερ είπε ότι πρέπει να αντληθούν διδάγματα από τη δολοφονία του Νόβακ και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υποστηρίξει μια έρευνα για παράβαση καθήκοντος εναντίον των εμπλεκόμενων αστυνομικών.

«Μπορεί να χρειαστούν αλλαγές και δεν πρέπει να το αποφύγουμε αυτό, ούτε για μια στιγμή», είπε.

Ο Στάρμερ πρόκειται να συναντήσει την οικογένεια του Νόβακ το απόγευμα της Πέμπτης.

Η ηγέτης των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοχ, η οποία συναντήθηκε με τη μητέρα, τον πατέρα και τη μητριά του Νόβακ το πρωί της Πέμπτης, δήλωσε σε μια ανάρτηση στο X ότι είχε υποσχεθεί να «εργαστεί για να διασφαλίσει ότι θα υπάρξει μια θετική κληρονομιά για τον Χένρι από αυτή την τραγωδία».

⚡️#BREAKING Protesters attack police at UK march over student Henry Nowak murder pic.twitter.com/DG80Vp6huK — War Monitor (@WarMonitors) June 2, 2026

Ο Νάιτζελ Φάρατζ έχει επικριθεί επειδή παρότρυνε το κοινό να αντιδράσει στον θάνατο του Νόβακ με «καθαρή, ψυχρή οργή». Ταραχές έλαβαν χώρα στο Σαουθάμπτον εναντίον αστυνομικών το βράδυ της Τρίτης, με δύο άτομα να συλλαμβάνονται και 11 αστυνομικούς να τραυματίζονται.

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