«Τελευταία ευκαιρία» για εκεχειρία στον Λίβανο: Το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματά του, «ντροπιαστικές» οι διαπραγματεύσεις λέει η Χεζμπολάχ

Αβεβαιότητα επικρατεί στη Μέση Ανατολή με την ένταση να αναζωπυρώνεται τόσο στον Κόλπο όσο και στον Λίβανο, παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και συνέχιση των διπλωματικών επαφών.

Το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ για παραβίαση των συμφωνιών εκεχειρίας μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο νησί Κεσμ, ενώ προειδοποίησε ότι διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει σε οποιαδήποτε μελλοντική επίθεση.

Την ίδια ώρα, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών απέδωσε «άμεση και σαφή ευθύνη» στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν για τη χρήση των εδαφών και των εγκαταστάσεών τους από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Το Ισραήλ πραγματοποιεί σήμερα επιδρομές στο νότιο Λίβανο και ανακοίνωσε πως επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να πλήξει τη Βηρυτό, μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση στην Ουάσινγκτον μιας συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός με την προϋπόθεση ότι θα «σταματήσουν πλήρως» τα πυρά της Χεζμπολάχ.

Η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL, FINUL) ανακοίνωσε το πρωί ότι ένας Κυανόκρανος σκοτώθηκε και δύο άλλοι τραυματίσθηκαν σε επίθεση που σημειώθηκε αργά χθες, Τετάρτη, το βράδυ. Πηγή στις δυνάμεις ασφαλείας ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι στοχοθετήθηκε η βάση της UNIFIL στο Ιμπλ αλ Σακί.

Ο φιλοϊρανικός σχηματισμός δεν έχει αντιδράσει σε πρώτο χρόνο στη συμφωνία που ανακοινώθηκε στο τέλος των συνομιλιών, οι οποίες διεξήχθησαν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ, χώρες οι οποίες δεν διατηρούν διπολωματικές σχέσεις.

Αυτή η «διακήρυξη αρχών», όπως τη χαρακτήρισε ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς, προβλέπει σύμφωνα με τον ίδιο για το νότιο Λίβανο «ότι ο στρατός, στο στάδιο αυτό, συνεχίζει τα πυρά του και τις επιχειρήσεις του επί του πεδίου» και παραμένει μέσα στη μεθοριακή «ζώνη ασφαλείας», «περιλαμβανομένου του τομέα του Μποφόρ και χωρίς την επιστροφή του (λιβανικού) πληθυσμού».

Η συμφωνία προβλέπει επίσης «ελευθερία δράσης του Ισραήλ, με την έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών, για να πλήττει τη Βηρυτό ως απάντηση σε πυρά εναντίον των ισραηλινών οικισμών και του ισραηλινού εδάφους», υποστήριξε ο υπουργός.

Ο ισραηλινός στρατός επανέλαβε σήμερα τη διαταγή του για την εκκένωση ολόκληρης της ζώνης νότια του ποταμού Ζαχράνι, ο οποίος ρέει σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων βορείως των συνόρων, επειδή τα στρατεύματά του «συνεχίζουν να στοχοθετούν» σ’ αυτό τον τομέα υποδομές της Χεζμπολάχ.

Το ANI, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, ανακοίνωσε επιδρομές ισραηλινών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε οικισμούς του νότιου Λιβάνου, διευκρινίζοντας ότι ένα ζευγάρι και η κόρη του τραυματίσθηκαν από πλήγμα στο αυτοκίνητό τους.

Μερικές ώρες νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει πως «διείσδυση εχθρικού αεροσκάφους» προκάλεσε αεροπορικό συναγερμό σε χωριό του βόρειου Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός εξαρτάται από την «πλήρη παύση» των πυρών της Χεζμπολάχ και από «την εκκένωση» της ζώνης νότια του ποταμού Λιτάνι, ο οποίος ρέει σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων βόρεια των συνόρων με το Ισραήλ, από τα μέλη του φιλοϊρανικού κινήματος.

Σύμφωνα με τον Κατς, η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία εκεί μιας «αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης».

Το κείμενο περιέχει ασάφειες, όπως η αναφορά στη δημιουργία «πιλοτικών ζωνών στις οποίες οι λιβανικές ένοπλες δυνάμεις θα ασκούν αποκλειστικό έλεγχο», χωρίς περαιτέρω διευκρίνιση.

Ο ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ χαρακτήρισε «σοβαρό λάθος» τη συμφωνία αυτή.

Από την πλευρά του, ο Μαχμούντ Κομάτι, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ, είχε διαβεβαιώσει προχθές, Τρίτη, ότι ο σχηματισμός του, ο οποίος απορρίπτει τις διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον, δεν θα δεχόταν μια «μερική κατάπαυση του πυρός» με το Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την περασμένη νύκτα την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων στο λιβανικό έδαφος.

Χεζμπολάχ: Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ είναι «ανεπαίσχυντες»

Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ είναι «ανεπαίσχυντες», δήλωσε ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, επισημαίνοντας ότι η ανακοίνωση της Ουάσινγκτον για την εκεχειρία αποτελεί «οδικό χάρτη για την εξόντωση μέρους του λιβανικού λαού».

Πρόσθεσε ότι η εκεχειρία με το Ισραήλ πρέπει να περιλαμβάνει και τον νότιο Λίβανο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ενδιαφερόμαστε μόνο για μια πλήρη εκεχειρία και την αποχώρηση του Ισραήλ από τα συγκεκριμένα εδάφη.

«Οσο το Ισραήλ παραμένει στον Λίβανο, η αντίσταση θα συνεχίζεται», τόνισε. «Και όσο τα λιβανικά χωριά βομβαρδίζονται τόσο το βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές».

Ο Κασέμ απέρριψε επίσης τις προσπάθειες να συνδεθεί η ανάπτυξη της Χεζμπολάχ με ευρύτερες πολιτικές διευθετήσεις, λέγοντας ότι η οργάνωση αρνείται οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ της παρουσίας της και μιας εκεχειρίας ή της αποχώρησης του Ισραήλ.

«Τελευταία ευκαιρία» για μια συνολική κατάπαυση του πυρός

Η συμφωνία που ανακοινώθηκε στην Ουάσινγκτον μετά τις διαπραγματεύσεις των κυβερνήσεων Ισραήλ και Λιβάνου αποτελεί «την τελευταία ευκαιρία για την επίτευξη μιας συνολικής και οριστικής εκεχειρίας» με το Ισραήλ, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, προσθέτοντας ότι αναμένει «μια απάντηση» από την Χεζμπολάχ.

Ο Αούν τόνισε ότι θα μεταφέρει την απάντηση της φιλοϊρανικής οργάνωσης στις ΗΠΑ, με τον πρόεδρο Τραμπ να είναι «ο εγγυητής» της εφαρμογής της συμφωνίας.

Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν χθες να θέσουν σε εφαρμογή μια κατάπαυση του πυρός, η οποία εξαρτάται από μια «πλήρη παύση» των πυρών από τη Χεζμπολάχ, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα στο τέλος των συνομιλιών που διεξήχθησαν στην Ουάσινγκτον υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Κάθε μέρος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη αν δεν απαντήσει θετικά», ανέφερε ο πρόεδρος του Λιβάνου, ενώ αναμένεται μήνυμα από τον γενικό γραμματέα της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ, στις 18:00 ώρα Ελλάδας.

Διαβάστε επίσης:

Μοτζταμπά Χαμενεΐ κατά ΗΠΑ και Ισραήλ: Ο εχθρός υπέστη συντριπτική ήττα και επιχειρεί να διχάσει το Ιράν

Οι υπηρεσίες ασφαλείας της Σερβίας συμβούλεψαν τον Βούτσιτς να μην πάει στη σύνοδο της ΕΕ

Ομηρία στην Καλιφόρνια: Βετεράνος του στρατού, καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα ο δράστης – Τον εκτέλεσαν οι αστυνομικοί (photos/video)