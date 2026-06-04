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04.06.2026 10:20

Το Ισραήλ υπέγραψε κατάπαυση του πυρός με τον Λίβανο, αλλά θα… συνεχίσει τους βομβαρδισμούς, λέει ο υπουργός Άμυνας

04.06.2026 10:20
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Το Ισραήλ θα συνεχίσει προς το παρόν τις χερσαίες επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο και οι λιβανέζοι κάτοικοι, οι οποίοι έχουν υποχρεωθεί από το Ισραήλ να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, δεν θα μπορούν να επιστρέψουν, δήλωσε ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς.

Τα σχόλιά του έγιναν μία ημέρα αφού ο Λίβανος και το Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι συμφώνησαν στη διάρκεια συνομιλιών στην Ουάσινγκτον να θέσουν σε εφαρμογή μια κατάπαυση του πυρός. Η συμφωνία εξαρτάται από το αν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός από την Χεζμπολάχ.

Σε δήλωσή του, ο Κατς λέει ότι στρατεύματα θα παραμείνουν στην περιοχή που το Ισραήλ αποκαλεί ζώνη ασφαλείας στο νότιο Λίβανο, περιλαμβανομένης της περιοχής του Κάστρου Μποφόρ, ενός φρουρίου 900 ετών που κατελήφθη στο Σάββατο.

Ο ίδιος δήλωσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει «να καταστρέφει τρομοκρατικές υποδομές στην περιοχή» ενώ έχει «ελευθερία δράσης, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, για να πλήττει τη Βηρυτό ως απάντηση σε επιθέσεις εναντίον ισραηλινών κοινοτήτων και ισραηλινού εδάφους».

Τι συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος

Ο Λίβανος και το Ισραήλ συμφώνησαν χθες, Τετάρτη, σε μια νέα υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Είχαν προηγουμένως συμφωνήσει σε κατάπαυση των εχθροπραξιών τον Απρίλιο, η οποία στη συνέχεια παρατάθηκε και τον Μάιο, όμως οι βιαιότητες συνεχίσθηκαν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να εφαρμοστεί κατάπαυση του πυρός, υπό την προϋπόθεση ότι «θα σταματήσουν πλήρως τα πυρά της Χεζμπολάχ» και ότι «θα απομακρυνθούν εσπευσμένα όλα τα μέλη της Χεζμπολάχ από τον τομέα νοτίως του Λιτάνι».

Το κείμενο αναφέρει ακόμη ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να δημιουργήσουν άμεσα, υπό την καθοδήγηση των ΗΠΑ, «πιλοτικές ζώνες» στις οποίες αποκλειστικό έλεγχο θα ασκούν οι λιβανικές ένοπλες δυνάμεις, χωρίς παρουσία μη κρατικών δυνάμεων.

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