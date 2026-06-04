Οι υπηρεσίες ασφαλείας της Σερβίας συμβούλεψαν τον Βούτσιτς να μην πάει στη σύνοδο της ΕΕ

Η Υπηρεσία Ασφαλείας και Πληροφοριών της Σερβίας (BIA) συμβούλεψε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς να μην ταξιδέψει στο Μαυροβούνιο αύριο, Παρασκευή, για να συμμετάσχει στην Σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης – Δυτικών Βαλκανίων.

Η ΒΙΑ προειδοποίησε ότι το ταξίδι αυτό αποτελεί «υψηλό ρίσκο» για την ασφάλεια του προέδρου επικαλούμενη «εχθρικές δραστηριότητες ξένων μυστικών υπηρεσιών και την δράση μίας εγκληματικής ομάδας».

Η προειδοποίηση αυτή έρχεται μετά την απέλαση 87 Σέρβων υπηκόων που έφτασαν χθες, Τετάρτη, στο Μαυροβούνιο από το Βελιγράδι με πτήση τσάρτερ και για τους οποίους κρίθηκε ότι αποτελούν «απειλή για την ασφάλεια ενόψει της Συνόδου Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων».

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ του Μαυροβουνίου και τα κόμματα της σερβικής αντιπολίτευσης οι απελαθέντες έχουν «ποινικό παρελθόν» και συμμετείχαν σε βίαιες επιθέσεις εναντίων διαδηλωτών κατά την διάρκεια των αντικυβερνητικών φοιτητικών κινητοποιήσων στη Σερβία.

Η πρόεδρος της Βουλής Ανα Μπρνάμπιτς δήλωσε ότι και η ίδια συμβούλεψε το Βούτσιτς να ακυρώσει το ταξίδι στο Μαυροβούνιο ωστόσο – όπως ανέφερε- «ο πρόεδρος δεν θέλει καν να ακούσει κάτι τέτοιο». Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς με ανάρτηση του στο διαδίκτυο δήλωσε ότι δεν τον φοβίζουν οι απειλές που φτάνουν από το Μαυροβούνιο. «Κόψτε το κεφάλι του Βούτσιτς. Δεν με φοβίζουν ούτε με εντυπωσιάζουν οι απειλές. Το μόνο που με νοιάζει είναι πώς μπορεί ο λαός μας να ζήσει καλύτερα και πώς η Σερβία να είναι ακόμη πιο επιτυχημένη», έγραψε ο Βούτσιτς στον λογαριασμό του στο Instagram.

Η αντιπαράθεση του Βελιγραδίου με την Ποντγκόριτσα ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες εξαιτίας των παρεμβάσεων της σερβικής ηγεσίας στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στο Μαυροβούνιο. Οι σερβικές αρχές, αντιδρώντας στην απέλαση των Σέρβων, εφήρμοσαν αυστηρά μέτρα σε όλες τις συνοριακές διαβάσεις μεταξύ των δύο χωρών. Για πολλές ώρες το βράδυ της Τετάρτης δεν επιτρεπόταν η είσοδος στην Σερβία πολιτών του Μαυροβουνίου ενώ από σήμερα το πρωί πραγματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ουρές χιλιομέτρων.

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