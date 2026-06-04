search
ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 14:29
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.06.2026 12:57

Οι υπηρεσίες ασφαλείας της Σερβίας συμβούλεψαν τον Βούτσιτς να μην πάει στη σύνοδο της ΕΕ

04.06.2026 12:57
vucic

Η Υπηρεσία Ασφαλείας και Πληροφοριών της Σερβίας (BIA) συμβούλεψε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς να μην ταξιδέψει στο Μαυροβούνιο αύριο, Παρασκευή, για να συμμετάσχει στην Σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης – Δυτικών Βαλκανίων.

Η ΒΙΑ προειδοποίησε ότι το ταξίδι αυτό αποτελεί «υψηλό ρίσκο» για την ασφάλεια του προέδρου επικαλούμενη «εχθρικές δραστηριότητες ξένων μυστικών υπηρεσιών και την δράση μίας εγκληματικής ομάδας».

Η προειδοποίηση αυτή έρχεται μετά την απέλαση 87 Σέρβων υπηκόων που έφτασαν χθες, Τετάρτη, στο Μαυροβούνιο από το Βελιγράδι με πτήση τσάρτερ και για τους οποίους κρίθηκε ότι αποτελούν «απειλή για την ασφάλεια ενόψει της Συνόδου Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων».

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ του Μαυροβουνίου και τα κόμματα της σερβικής αντιπολίτευσης οι απελαθέντες έχουν «ποινικό παρελθόν» και συμμετείχαν σε βίαιες επιθέσεις εναντίων διαδηλωτών κατά την διάρκεια των αντικυβερνητικών φοιτητικών κινητοποιήσων στη Σερβία.

Η πρόεδρος της Βουλής Ανα Μπρνάμπιτς δήλωσε ότι και η ίδια συμβούλεψε το Βούτσιτς να ακυρώσει το ταξίδι στο Μαυροβούνιο ωστόσο – όπως ανέφερε- «ο πρόεδρος δεν θέλει καν να ακούσει κάτι τέτοιο». Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς με ανάρτηση του στο διαδίκτυο δήλωσε ότι δεν τον φοβίζουν οι απειλές που φτάνουν από το Μαυροβούνιο. «Κόψτε το κεφάλι του Βούτσιτς. Δεν με φοβίζουν ούτε με εντυπωσιάζουν οι απειλές. Το μόνο που με νοιάζει είναι πώς μπορεί ο λαός μας να ζήσει καλύτερα και πώς η Σερβία να είναι ακόμη πιο επιτυχημένη», έγραψε ο Βούτσιτς στον λογαριασμό του στο Instagram.

Η αντιπαράθεση του Βελιγραδίου με την Ποντγκόριτσα ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες εξαιτίας των παρεμβάσεων της σερβικής ηγεσίας στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στο Μαυροβούνιο. Οι σερβικές αρχές, αντιδρώντας στην απέλαση των Σέρβων, εφήρμοσαν αυστηρά μέτρα σε όλες τις συνοριακές διαβάσεις μεταξύ των δύο χωρών. Για πολλές ώρες το βράδυ της Τετάρτης δεν επιτρεπόταν η είσοδος στην Σερβία πολιτών του Μαυροβουνίου ενώ από σήμερα το πρωί πραγματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ουρές χιλιομέτρων.

Διαβάστε επίσης:

Αλβανία: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις για το τουριστικό θέρετρο του Κούσνερ – Δεν κάνει πίσω για την κατασκευή ο Έντι Ράμα

Τραμπ: Θα «ξανανοίξει» τον πόλεμο με το Ιράν μόνο αν σκοτωθούν Αμερικανοί στρατιώτες

Το Ισραήλ υπέγραψε κατάπαυση του πυρός με τον Λίβανο, αλλά θα… συνεχίσει τους βομβαρδισμούς, λέει ο υπουργός Άμυνας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
obamas_center
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ένα μουσείο αφιερωμένο στον Ομπάμα (photos/videos)

osteoporosi
ΥΓΕΙΑ

Οστεοπόρωση στους άνδρες: Επιπτώσεις και πρόληψη

sharon-stone-new
LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Σάρον Στόουν: «Θα έκανα μαστεκτομή γιατί ίσως είχα καρκίνο και ο σύζυγός μου είπε ότι ήταν γελοίο – Εκεί τελείωσε ο γάμος μας» (Video)

stavros_mixailidis_pasok
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο πλευρό της ΝΔ βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – Συνδράμουν στις επιθέσεις κατά Δούκα

wim-wenders
ΣΙΝΕΜΑ

Ο Βιμ Βέντερς αποσύρει ταινία του 1975 μετά τη συγγνώμη στη Ναστάζια Κίνσκι – Ήταν 13 ετών και συμμετείχε σε γυμνή σκηνή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

androulakis axtsioglou – salmas – karystianou – new
ΚΑΛΧΑΣ

4 συμπεράσματα από 6 γκάλοπ και η Καρυστιανού, τα βάρη του Τσίπρα, η προοδευτική διακυβέρνηση, το «σενάριο εν κινήσει», ο Σαλμάς, οι παγκίτες και Κασσελάκης

xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

timologio-revmatos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καμπανάκι Κομισιόν: 3 λόγοι που η Ελλάδα έχει τιμές ρεύματος υψηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

samaras-7345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διάχυτος εκνευρισμός για το κόμμα Σαμαρά - Η ασάφεια για το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού δυσκολεύει τους χειρισμούς της Ν.Δ.

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 14:29
obamas_center
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ένα μουσείο αφιερωμένο στον Ομπάμα (photos/videos)

osteoporosi
ΥΓΕΙΑ

Οστεοπόρωση στους άνδρες: Επιπτώσεις και πρόληψη

sharon-stone-new
LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Σάρον Στόουν: «Θα έκανα μαστεκτομή γιατί ίσως είχα καρκίνο και ο σύζυγός μου είπε ότι ήταν γελοίο – Εκεί τελείωσε ο γάμος μας» (Video)

1 / 3