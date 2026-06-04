Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι κάτοικοι στην Αλβανία κατά το σχέδιο δημιουργίας τουριστικού θέρετρου από τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Ένα θέρετρο που χτίζουν σε προστατευμένη περιοχή και οι κάτοικοι αντέδρασαν την περασμένη εβδομάδα, για να ακολουθήσουν σοβαρότατα επεισόδια με την αστυνομία.

Albania. Not for sale to Israel or the USA, – protestors chant

Thousands Albanians are currently protesting against the USA and Israel over the purchase of land. pic.twitter.com/DggKT2Wp23 — S p r i n t e r (@SprinterPress) June 3, 2026

Χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους των Τιράνων για τρίτη συνεχή ημέρα την Τετάρτη, μερικοί από αυτούς κρατώντας φουσκωτά φλαμίνγκο ως αναφορά στην επαπειλούμενη περιβαλλοντική καταστροφή, εν μέσω αυξανόμενων εκκλήσεων για μπλοκάρισμα του έργου.

Διαδηλώσεις προγραμματίζονται επίσης για το νότιο τμήμα της χώρας, όπου οι προπαρασκευαστικές εργασίες για το συγκρότημα του 1,6 δισ. δολαρίων ξεκίνησαν πρόσφατα σε μια περιοχή που θεωρείται εδώ και καιρό ως μία από τις πιο περιβαλλοντικά ευαίσθητες της Μεσογείου.

Το γεγονός ότι δεν έχουν δημοσιευτεί καν δημόσια έγγραφα σχετικά με τις άδειες, έχει εκνευρίσει ακόμη περισσότερο τους κατοίκους της περιοχής, ενώ στις κινητοποιήσεις συμμετέχει κι άλλος κόσμος από άλλες περιοχές.

“Israel go away

Our land in Albania is not for sale”



Mass protests erupted in Albania after part of Albanian territory was sold to USA and Israel pic.twitter.com/OZrOAsFtQe — LPC (@landpalestine) June 3, 2026

«Αν απομακρύνουν τις μπουλντόζες, αφαιρέσουν τον φράχτη και αποκαταστήσουν τους βιότοπους στην κατάσταση που βρίσκονταν, τότε μπορούμε να αρχίσουμε να μιλάμε» τονίζουν.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός, Έντι Ράμα, συνεχίζει να υπερασπίζεται την συμφωνία που σύναψε ο ίδιος με τον Κούσνερ, λέγοντας πως το έργο αυτό θα φέρει ανάπτυξη και θα το μετατρέψει «από σταλινικό κράτος σε τουριστικό προορισμό υψηλών προδιαγραφών».

Δεν κάνει πίσω στην ολοκλήρωση του έργου «όσο είμαι ακόμη εδώ».

Το θέρετρο προορίζεται να καλύψει μια περιοχή που περιλαμβάνει όχι μόνο την ακατοίκητη βραχονησίδα Σάζαν, το μοναδικό νησί της Αλβανίας, αλλά και υγροτόπους και παράκτιους βιότοπους στο θαλάσσιο εθνικό πάρκο που την περιβάλλει. Τα νερά αυτά συγκαταλέγονται στα τελευταία καταφύγια για τη μεσογειακή φώκια, με την περιοχή να φιλοξενεί επίσης περισσότερα από 200 είδη πουλιών -πολλά από αυτά απειλούμενα με εξαφάνιση- συμπεριλαμβανομένων των φλαμίνγκο και των αργυροπελεκάνων..

Αυτό που έφερε την έκρηξη των κατοίκων ήταν όταν οι εργάτες άρχισαν να τοποθετούν έναν φράχτη με τσιμεντένια βάση και αγκαθωτό σύρμα, εγκατέστησαν μια ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας για την προστασία του έργου και βαρέα μηχανήματα άρχισαν να αποδεκατίζουν αρχαίους αμμόλοφους και μεσογειακά πευκοδάση για να ανοίξουν δρόμους πρόσβασης.

«Τότε ήταν που εξοργίστηκαν πραγματικά οι ντόπιοι. Ανθρωποι που έχουν γη εκεί ή που εργάζονται σε αυτή τη γη, ξαφνικά δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση… Πλέον έχει ξεπεράσει το επίπεδο του περιβαλλοντικού ζητήματος. Είναι ζήτημα των πολιτών. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο» τονίζει μέλος ενός ειδικού φορέα κατά της διαφθοράς στην Αλβανία.

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