Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διαμηνύσει κατ’ ιδίαν σε συνεργάτες του ότι δεν επιθυμεί πόλεμο μεγάλης κλίμακας με το Ιράν, εκτός εάν η Τεχεράνη σκοτώσει Αμερικανούς στρατιώτες

Αυτό αποκαλύπτει η Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, δίνοντας το στίγμα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται αποφασισμένος να κρατήσει ζωντανή την εκεχειρία, παρά τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις, τις επιθέσεις του Ιράν και την αυξανόμενη πίεση που δέχεται στο εσωτερικό της κυβέρνησής του.

Η βασική γραμμή του Τραμπ

Σύμφωνα με τις πηγές της Wall Street Journal, ο Τραμπ θεωρεί ότι η εκεχειρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, παρότι το τελευταίο διάστημα καταγράφονται συνεχείς βίαιες συγκρούσεις.

Η στάση του προέδρου δείχνει ότι είναι διατεθειμένος να ανεχθεί μικρότερης κλίμακας επεισόδια για εβδομάδες ή ακόμη και για μήνες, προκειμένου να αποφύγει μια ευρύτερη πολεμική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Η «κόκκινη γραμμή» που έχει θέσει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι μία:

να σκοτωθούν Αμερικανοί στρατιώτες από ιρανική ενέργεια.

Μόνο σε αυτή την περίπτωση, όπως φέρεται να έχει πει σε συνεργάτες του, θα εξέταζε σοβαρά το ενδεχόμενο να τερματίσει την εκεχειρία και να επιστρέψει σε γενικευμένη στρατιωτική σύγκρουση.

Πίεση στον Λευκό Οίκο από τις επιθέσεις του Ιράν

Η στάση αυτή δοκιμάζεται από τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Οι ΗΠΑ και το Ιράν ενεπλάκησαν αυτή την εβδομάδα σε μερικές από τις πιο έντονες συγκρούσεις από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, στις αρχές Απριλίου.

Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους και drones εναντίον:

αμερικανικών βάσεων στην περιοχή,

του διεθνούς αεροδρομίου του Κουβέιτ.

Από τις επιθέσεις σκοτώθηκε ένας άνθρωπος.

Παρότι τα επεισόδια αυτά αυξάνουν την πίεση προς τον Τραμπ, Αμερικανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι η παύση των αεροπορικών επιδρομών δεν έχει καταρρεύσει.

«Απαντάμε, δεν ξεκινάμε νέο πόλεμο»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, περιέγραψε τις εκατέρωθεν επιθέσεις ως αμυντικές και όχι ως επιστροφή σε ολοκληρωτικό πόλεμο.

«Συμβαίνουν ως απάντηση σε μια ιρανική ενέργεια», δήλωσε σε ακρόαση στη Βουλή την Τετάρτη. «Αν δεν πυροβολήσουν αυτά τα πλοία, δεν πυροβολούμε κι εμείς, αλλά πρέπει να απαντήσουμε».

Η τοποθέτηση αυτή κινείται στην ίδια γραμμή με τον Τραμπ: διατήρηση της εκεχειρίας, αλλά με στρατιωτικές απαντήσεις όταν οι ΗΠΑ θεωρούν ότι προκαλούνται από την Τεχεράνη.

Ο Τραμπ λέει ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο

Ο ίδιος ο Τραμπ εμφανίστηκε να υποβαθμίζει τον κίνδυνο άμεσης γενικευμένης σύγκρουσης, λέγοντας ότι η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο και ότι οι συνομιλίες με το Ιράν προχωρούν.

«Σε εκείνο το μέρος του κόσμου, εκεχειρία σημαίνει ότι πυροβολούν με πιο μετριοπαθή τρόπο», δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε: «Χρειάζονται δύο για ταγκό. Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά σε κάτι άλλο και έτσι απάντησαν».

Με τις δηλώσεις αυτές, ο Τραμπ δείχνει ότι αντιμετωπίζει τα επεισόδια ως μέρος μιας εύθραυστης εκεχειρίας και όχι ως λόγο άμεσης επιστροφής σε πλήρη πόλεμο.

Το δίλημμα του προέδρου

Η στάση του Τραμπ δημιουργεί ένα δύσκολο δίλημμα για τον Λευκό Οίκο. Από τη μία, ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να αποφύγει μια νέα μεγάλη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Από την άλλη, οι συνεχείς επιθέσεις του Ιράν αυξάνουν την πίεση να δείξει ότι δεν υποχωρεί.

Το δίλημμα για τον Τραμπ είναι αν θα πρέπει:

να αποδεχθεί μια συμφωνία με το Ιράν που δεν θα καλύπτει πλήρως τους αρχικούς στόχους του,

ή να επιμείνει σε σκληρότερους όρους, ρισκάροντας την παράταση της σύγκρουσης.

Ο ίδιος έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία θα προβλέπει:

επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ,

διάλυση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν,

εξάλειψη του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου της χώρας.

Την ίδια στιγμή, όμως, τονίζει ότι δεν βιάζεται να ολοκληρώσει τη συμφωνία.

Η συμφωνία που επιδιώκει ο Τραμπ

Εδώ και εβδομάδες, ο Τραμπ και η ομάδα του εργάζονται πάνω σε ένα «μνημόνιο κατανόησης» με το Ιράν, το οποίο θα καθόριζε τα ζητήματα για διαπραγματεύσεις σε περίοδο περίπου 60 ημερών.

Ο Τραμπ απέρριψε την τελευταία ιρανική πρόταση την περασμένη Παρασκευή, λέγοντας σε συνεργάτες του ότι η Τεχεράνη πρέπει να κάνει σοβαρές παραχωρήσεις από την αρχή και όχι σε βάθος χρόνου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρόεδρος θεωρεί ότι το Ιράν δεν πρέπει να λάβει κανένα όφελος πριν προχωρήσει σε ουσιαστικές υποχωρήσεις.

Αντίθετα, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι θα διαπραγματευθεί για το πυρηνικό της πρόγραμμα μόνο εφόσον οι ΗΠΑ:

αποδεσμεύσουν ιρανικά περιουσιακά στοιχεία,

ή προσφέρουν κάποιο άλλο οικονομικό όφελος.

Τα Στενά του Ορμούζ και η οικονομική πίεση

Κεντρικό σημείο της κρίσης παραμένουν τα Στενά του Ορμούζ. Η σύγκρουση για τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας διόδου έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις:

στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας,

στη διεθνή ναυτιλία,

στη ροή του εμπορίου.

Η Τεχεράνη περιορίζει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αυστηρό αποκλεισμό προς και από τα ιρανικά λιμάνια.

Ο Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο αμερικανικός αποκλεισμός να διαρκέσει ακόμη περισσότερο, αν και σε συνέντευξή του στη New York Post είπε ότι θεωρεί απίθανο —αλλά όχι αδύνατο— να συνεχιστεί μέχρι την Ημέρα της Εργασίας.

Παρέμβαση Τραμπ και στο μέτωπο του Λιβάνου

Ο Τραμπ παρενέβη και στο μέτωπο του Λιβάνου, πιέζοντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να ακυρώσει σχεδιαζόμενη στρατιωτική επιχείρηση στη Βηρυτό, καθώς αυτή απειλούσε τη διπλωματική πρόοδο.

Το Ιράν έχει συνδέσει την τύχη της εκεχειρίας με τις εξελίξεις στον Λίβανο. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε ότι ισραηλινές επιθέσεις στη Βηρυτό θα οδηγούσαν σε επιστροφή σε ολοκληρωτικό πόλεμο.

Την ίδια ώρα, οι μάχες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίστηκαν, με:

ρουκέτες της Χεζμπολάχ προς το Ισραήλ,

ισραηλινά πλήγματα κοντά στη λιβανέζικη πρωτεύουσα.

Μετά τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου συμφώνησαν να ανανεώσουν την εκεχειρία, υπό την προϋπόθεση ότι θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες με τη Χεζμπολάχ. Η οργάνωση δεν συμμετείχε στις συνομιλίες.

Οι επιλογές του Τραμπ

Σύμφωνα με αναλυτές, ο Τραμπ μπορεί να τερματίσει γρήγορα τη σύγκρουση, αλλά μόνο εάν δεχθεί μια πιο ασαφή συμφωνία με το Ιράν.

Μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να προβλέπει ότι η Τεχεράνη δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα και ότι θα γίνουν μελλοντικές συνομιλίες για:

τον εμπλουτισμό ουρανίου,

το απόθεμα σχεδόν οπλικού βαθμού εμπλουτισμένου ουρανίου,

το μέλλον του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Όμως, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, οι δεσμεύσεις αυτές δεν θα ήταν αυστηρές.

Η άλλη επιλογή για τον Τραμπ είναι να αποδεχθεί ότι ο πόλεμος δεν μπορεί να τελειώσει γρήγορα και ότι η οικονομική πίεση στο Ιράν μπορεί να γίνει δύσκολα διαχειρίσιμη, ακόμη κι αν αυτό συμβεί σε βάθος μηνών.

Μέχρι στιγμής, ο Τραμπ αποφεύγει να κάνει την τελική επιλογή. Από τη μία απειλεί με νέα στρατιωτική κλιμάκωση και από την άλλη δηλώνει ότι μια συμφωνία είναι σχεδόν έτοιμη.

Το μόνο που φαίνεται ξεκάθαρο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρουν Αμερικανοί αξιωματούχοι, είναι ότι ο ίδιος δεν θέλει να ανοίξει ξανά ολοκληρωτικό πόλεμο με το Ιράν — εκτός εάν η Τεχεράνη περάσει την κόκκινη γραμμή των αμερικανικών απωλειών.

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