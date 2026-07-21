Οι ΗΠΑ «δεν έχουν τελειώσει» με το Ιράν: Απειλές Τραμπ για χτύπημα στο Pickaxe Mountain και προειδοποίηση στους Χούθι για την Ερυθρά Θάλασσα

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν «πολύ σύντομα» την περιοχή του Pickaxe Mountain, το θεωρούμενο «πυρηνικό οχυρό» του Ιράν που βρίσκεται κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνζ, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές.

«Το Ιράν δεν έχει δει τίποτα ακόμα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν.

Το αποκαλούμενο «Βουνό της Αξίνας» είναι μια οχυρωμένη εγκατάσταση που πιστεύεται ότι φιλοξενεί δύο υπόγεια συγκροτήματα σηράγγων, σε μεγάλο βάθος, για τα οποία οι ειδικοί εκτιμούν ότι βρίσκονται πέραν της ακτίνας δράσης ακόμη και των ισχυρότερων βομβών καταστροφής υπόγειων καταφυγίων του αμερικανικού οπλοστασίου. Η συγκεκριμένη τοποθεσία συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Οι ΗΠΑ «δεν έχουν τελειώσει» με το Ιράν, δήλωσε, λίγες ώρες αφού ο αμερικανικός στρατός βομβάρδισε, για δέκατη συνεχόμενη νύχτα, ιρανικές υποδομές.

«Εάν φεύγαμε τώρα, το Ιράν θα χρειαζόταν 20, 25 χρόνια για την ανοικοδόμησή του. Αλλά δεν έχουμε τελειώσει καθόλου», είπε.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα εάν συμβεί οτιδήποτε σε σχέση με τον αποκλεισμό από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

«Απλώς θα κάνουμε ό,τι πρέπει» είπε ξεκαθαρίζοντας πως οι ΗΠΑ θα απαντήσουν εάν οι Χούθι υλοποιήσουν την απειλή τους να επιβάλουν αποκλεισμό στην εμπορική ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μιλώντας με τον πρόεδρο του Λιβάνου Αούν, δήλωσε ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή «αναπτύσσεται» σε άλλες περιοχές του νότιου Λιβάνου, καθώς συνεχίζεται η δεύτερη ημέρα της προγραμματισμένης αποχώρησής του από τις λεγόμενες «πιλοτικές ζώνες» στη χώρα.

Η απάντηση αυτή δόθηκε όταν ρωτήθηκε ο Τραμπ αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο, και ο πρόεδρος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Όταν ρωτήθηκε για ένα περιστατικό σήμερα στο οποίο ισραηλινά στρατεύματα άνοιξαν πυρ εναντίον του λιβανέζικου στρατού που προσπαθούσε να αναπτυχθεί σε μια περιοχή στο νότιο Λίβανο από την οποία είχε αποσυρθεί ο ισραηλινός στρατός, ο Τραμπ είπε ότι θα το «εξετάσει».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ είπε ότι οι Ιρανοί «θέλουν απεγνωσμένα να συναντηθούν για να προσπαθήσουν να τερματίσουν τον πόλεμοεπειδή αποδεκατίζονται».

«Θέλουν απεγνωσμένα να συναντηθούν, και μέχρι να είναι έτοιμοι να συναντηθούν με ουσιαστικό τρόπο, δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον».

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