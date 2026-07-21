«Βράζει» η άσφαλτος: Τους 57 βαθμούς Κελσίου άγγιξε η θερμοκρασία σε κτίρια στο κέντρο της Αθήνας – Εικόνες από θερμική κάμερα 

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Με τον πρώτο καύσωνα του καλοκαιριου βρίσκεται αντιμέτωπη η χώρα.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε Ωλένη Ηλείας, Γαβαλού Αιτωλοακαρνανίας, Ρίζα Κορινθίας, Κορομηλά Φθιώτιδας, Άσσος Κορινθίας, Πλατανούλια Λάρισας και Κονίτσα, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Όμως, οι θερμοκρασίες σε σημεία των πόλεων μπορεί να είναι ακόμα υψηλότερες από αυτές που καταγράφουν οι μετεωρολογικοί σταθμοί της ΕΜΥ, λόγω της πυκνής δόμησης και του υλικού από το οποίο είναι κατασκευσμένα τα κτίρια. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται αστική θερμική νησίδα.

57 βαθμοί Κελσίου στο Πεδίον του Άρεως

Η θερμική κάμερα της ΕΡΤ κατέγραψε 57 βαθμούς Κελσίου στο Πεδίον του Άρεως στις 11 το πρωί. Παρόμοιες θερμοκρασίες κατέγραψε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και τη Λεωφόρο Πατησίων.

«Όλη η θερμότητα που έχει απορροφηθεί μέσα στην ημέρα επανεκπέμπεται και παγιδεύεται, διότι δεν μπορεί να διαφύγει στο διάστημα. Ως αποτέλεσμα καταγράφονται υψηλές ελάχιστες θερμοκρασίες. Αν συγκρίνουμε την ελάχιστη θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας με εκείνη σε μια περιοχή όπως η Παιανία, η διαφορά μπορεί να ξεπεράσει τους 5 με 6 βαθμούς Κελσίου», εξήγησε ο ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και πυρομετεωρολόγος, Θοδωρής Γιανναρός.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας απαιτούνται παρεμβάσεις στον αστικό σχεδιασμό και στις κατασκευές.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Φυσικής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνο Καρτάλη, είναι απαραίτητη η ενίσχυση της θερμομόνωσης των κτιρίων, η αύξηση του αστικού πρασίνου και ο περιορισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων στις πυκνοδομημένες περιοχές.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η δημιουργία πράσινων οροφών, καθώς μπορούν να μειώσουν τη θερμοκρασία του αέρα πάνω από ένα κτίριο κατά 1,5 έως 3 βαθμούς Κελσίου, ενώ παράλληλα μειώνουν τη θερμοκρασία της ίδιας της ταράτσας κατά 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

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