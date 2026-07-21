Δραματική επιχείρηση διάσωσης από φλεγόμενο διαμέρισμα στην Τουρκία – Κρεμάστηκαν από παράθυρο για να γλιτώσουν από τις φλόγες (Video)

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Δύο άνθρωποι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον θάνατο στην Αττάλεια της Τουρκίας, όταν ξέσπασε πυρκαγιά στο διαμέρισμα όπου βρίσκονταν, σε πολυκατοικία της πόλης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 09:00 το πρωί, σε κατοικία στον τελευταίο όροφο πενταώροφης πολυκατοικίας, στην περιοχή Üçgen της περιφέρειας Μουρατπασά. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο οι φλόγες επεκτάθηκαν σε όλο το διαμέρισμα, προκαλώντας αναστάτωση τόσο στους ενοίκους, όσο και στους υπόλοιπους κατοίκους της γειτονιάς, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Οι Ραμαζάν Ουζ και Ντενίζ Γιλμάζ εγκλωβίστηκαν μέσα στο φλεγόμενο σπίτι και, όπως αναφέρει η Milliyet, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το εσωτερικό του βγαίνοντας από το παράθυρο. Κρατημένοι από τα σιδερένια κάγκελα, παρέμειναν κρεμασμένοι μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

Hayatta Kalmak İçin Ölümü Göze Aldılar!



Antalya'da 5 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi, alevlerden kaçıp dar beton çıkıntısına sığındı.



İtfaiye ekipleri son anda yetişerek faciayı önledi. pic.twitter.com/hap2TdzGZv — 23 DERECE (@yirmiucderece) July 21, 2026

Καταστράφηκε ολοσχερώς το διαμέρισμα

Πυροσβεστικό όχημα με σκάλα έφτασε στο σημείο και οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τους δύο άνδρες. Ωστόσο, την ώρα που τους ανέβαζαν στο καλάθι διάσωσης, η πυρκαγιά «φούντωσε», ενώ τζάμια έσπαγαν κάνοντας εκκωφαντικό θόρυβο και θραύσματα εκτοξεύονταν γύρω από το κτίριο.

📌 Yangında teras korkuluğundan sarkıp, kurtarılmayı beklediler



Antalya’da bir apartmanın teras katındaki dairede çıkan yangında evde mahsur kalan Ramazan Uz ve Deniz Yılmaz, pencereden çıkıp korkuluk demirinden sarkarak kurtarılmayı bekledi. Uz ve Yılmaz itfaiyenin hızlı… pic.twitter.com/qKdxLNPtZN July 21, 2026

Οι δύο άνδρες απομακρύνθηκαν τελικά με ασφάλεια από το φλεγόμενο διαμέρισμα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, καθώς είχαν εισπνεύσει καπνό. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, όμως το διαμέρισμα υπέστη εκτεταμένες ζημιές και χαρακτηρίστηκε ακατάλληλο για χρήση.

Κάτοικος της περιοχής περιέγραψε τις δραματικές στιγμές, λέγοντας πως «δύο νέοι κρεμάστηκαν έξω όταν οι φλόγες τους πλησίασαν» και ότι όλοι φοβήθηκαν όταν άκουσαν τις εκρήξεις και είδαν τα τζάμια να πέφτουν στο έδαφος.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.

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