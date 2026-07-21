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21.07.2026 18:39

Δραματική επιχείρηση διάσωσης από φλεγόμενο διαμέρισμα στην Τουρκία – Κρεμάστηκαν από παράθυρο για να γλιτώσουν από τις φλόγες (Video)

21.07.2026 18:39
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Δύο άνθρωποι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον θάνατο στην Αττάλεια της Τουρκίας, όταν ξέσπασε πυρκαγιά στο διαμέρισμα όπου βρίσκονταν, σε πολυκατοικία της πόλης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 09:00 το πρωί, σε κατοικία στον τελευταίο όροφο πενταώροφης πολυκατοικίας, στην περιοχή Üçgen της περιφέρειας Μουρατπασά. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο οι φλόγες επεκτάθηκαν σε όλο το διαμέρισμα, προκαλώντας αναστάτωση τόσο στους ενοίκους, όσο και στους υπόλοιπους κατοίκους της γειτονιάς, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Οι Ραμαζάν Ουζ και Ντενίζ Γιλμάζ εγκλωβίστηκαν μέσα στο φλεγόμενο σπίτι και, όπως αναφέρει η Milliyet, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το εσωτερικό του βγαίνοντας από το παράθυρο. Κρατημένοι από τα σιδερένια κάγκελα, παρέμειναν κρεμασμένοι μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

Καταστράφηκε ολοσχερώς το διαμέρισμα

Πυροσβεστικό όχημα με σκάλα έφτασε στο σημείο και οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τους δύο άνδρες. Ωστόσο, την ώρα που τους ανέβαζαν στο καλάθι διάσωσης, η πυρκαγιά «φούντωσε», ενώ τζάμια έσπαγαν κάνοντας εκκωφαντικό θόρυβο και θραύσματα εκτοξεύονταν γύρω από το κτίριο.

Οι δύο άνδρες απομακρύνθηκαν τελικά με ασφάλεια από το φλεγόμενο διαμέρισμα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, καθώς είχαν εισπνεύσει καπνό. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, όμως το διαμέρισμα υπέστη εκτεταμένες ζημιές και χαρακτηρίστηκε ακατάλληλο για χρήση.

Κάτοικος της περιοχής περιέγραψε τις δραματικές στιγμές, λέγοντας πως «δύο νέοι κρεμάστηκαν έξω όταν οι φλόγες τους πλησίασαν» και ότι όλοι φοβήθηκαν όταν άκουσαν τις εκρήξεις και είδαν τα τζάμια να πέφτουν στο έδαφος.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.

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