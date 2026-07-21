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21.07.2026 20:36

Μύκονος: Χειροπέδες σε νεαρό γυμνό τουρίστα που… ερωτοτροπούσε με άγαλμα

21.07.2026 20:36
mykonos-touristas-eksot

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Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης, 21/7, στη Μύκονο από περιστατικό με νεαρό τουρίστα, ο οποίος κυκλοφορούσε γυμνός σε κεντρικά σημεία του νησιού, προκαλώντας την έκπληξη κατοίκων και επισκεπτών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός περιφερόταν επί αρκετή ώρα χωρίς ρούχα και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στη νησίδα του περιφερειακού δρόμου που οδηγεί προς το αεροδρόμιο. Εκεί φέρεται να πλησίασε τη βάση του αγάλματος όπου βρίσκεται η προτομή του Κωνσταντίνου Καραμανλή και να προέβη σε άσεμνες κινήσεις, ενώ στη συνέχεια πόζαρε δίπλα στο μνημείο σαν αρχαίος θεός.

Η εικόνα προκάλεσε απορία σε όσους τον είδαν, οι οποίοι ενημέρωσαν τις Αρχές. Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί εντόπισαν τον νεαρό τουρίστα σε μικρή απόσταση από την προτομή και επιχείρησαν να τον συλλάβουν.

Ωστόσο, η ακινητοποίησή του αποδείχθηκε δύσκολη, καθώς αντιστάθηκε έντονα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή περισσότερων αστυνομικών για να του περάσουν τελικά χειροπέδες.

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