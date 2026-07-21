Επίθεση στην Ακρόπολη: Μαχαίρι 26 εκατοστών κρατούσε ο δράστης – Την Πέμπτη η απολογία του

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Ενώπιον της 26ης Ανακρίτριας Αθηνών βρέθηκε ο άνδρας που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε δύο Αμερικανούς τουρίστες στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, σε βάρος του οποίου έχουν ασκηθεί διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, οπλοφορία με μαχαίρι και οπλοχρησία.

Ο κατηγορούμενος, μετά από αίτημά του, έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Πέμπτη, 23/7, στις 12:00.

Η αιφνιδιαστική επίθεση στο ζευγάρι τουριστών

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί της Τρίτης, 21/7, περίπου στις 07:55, στον χώρο των εκδοτηρίων εισιτηρίων του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Ο δράστης φέρεται να κινήθηκε αιφνιδιαστικά εναντίον ενός ζευγαριού Αμερικανών, χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε αντιπαράθεση, έχοντας στην κατοχή του μαχαίρι συνολικού μήκους 26 εκατοστών, με λάμα 14 εκατοστών.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο σύζυγος της γυναίκας προσπάθησε να την προστατεύσει και ταυτόχρονα να ακινητοποιήσει τον δράστη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και ο ίδιος από το μαχαίρι.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τον κατηγορούμενο. Παράλληλα, προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στους δύο τραυματίες, χρησιμοποιώντας τουρνικέ και αιμοστατικές γάζες μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι δύο Αμερικανοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι έφεραν τραύματα από μαχαίρι και τους παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, με τον κατηγορούμενο να καλείται να δώσει τις εξηγήσεις του ενώπιον της 26ης Ανακρίτριας την Πέμπτη.

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