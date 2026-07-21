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21.07.2026 20:01

Πετράλωνα: Ανοίγει ο δρόμος για την απομάκρυνση των μπάζων της πολυκατοικίας που κατέρρευσε

21.07.2026 20:01
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Με εισαγγελική παραγγελία διατάχθηκε η απομάκρυνση των μπάζων της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στα Πετράλωνα. Ένας από τους δύο πραγματογνώμονες που έχει ορίσει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έδωσε την έγκρισή του για την έναρξη των εργασιών αποκομιδής, διαδικασία που ωστόσο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς στο εσωτερικό του κτιρίου παραμένουν προσωπικά αντικείμενα των ενοίκων αλλά και στοιχεία που ενδέχεται να αξιοποιηθούν στη δικαστική έρευνα.

Η απομάκρυνση θα γίνει από συνεργείο παρουσία της ΕΜΑΚ και της αστυνομίας. «Θα γίνει με εξωτερική ανάθεση, γιατί το ύψος είναι μεγάλο, δεν μπορεί να το σηκώσει ο δήμος», τόνισε ο αντιδήμαρχος Πάρης Χαρλαύτης.

Στόχος είναι να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό η απομάκρυνση των μπάζων, προκειμένου να μεταβούν στο σημείο οι πραγματογνώμονες που θα διερευνήσουν τα αίτια της κατάρρευσης.

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