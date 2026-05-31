Τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην περιοχή του Ζβέρνετς , στη νότια Αλβανία, έφεραν ξανά στο προσκήνιο μία από τις πλέον αμφιλεγόμενες επενδύσεις που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη στα Βαλκάνια.

Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων μεταξύ κατοίκων που αντιδρούν στην υλοποίηση μεγάλου τουριστικού συγκροτήματος και δυνάμεων ασφαλείας, τραυματίστηκε και Έλληνας ομογενής, γεγονός που προκάλεσε την άμεση παρέμβαση της Αθήνας.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε από τις αλβανικές αρχές πλήρη διερεύνηση των περιστατικών και απόδοση ευθυνών όπου αυτές προκύψουν, εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία του για όσα διαδραματίστηκαν σε μια περιοχή που εδώ και μήνες βρίσκεται στο επίκεντρο πολιτικών αντιπαραθέσεων, κοινωνικών αντιδράσεων και διεθνούς δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος.

Η εταιρεία που χτίζει την ριβιέρα για χάρη του Τζάρεντ Κούσνερ και της Ιβάνκα Τραμπ

Πίσω από τα επεισόδια βρίσκεται ένα επενδυτικό σχέδιο που φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τον χάρτη της αλβανικής ριβιέρας. Η εταιρεία Zvërnec South Adriatic Development προωθεί την ανάπτυξη ενός εκτεταμένου τουριστικού και οικιστικού συγκροτήματος στην περιοχή του Ζβέρνετς και της λιμνοθάλασσας Νάρτα, με επενδυτικό προϋπολογισμό που, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των εμπλεκομένων, ξεπερνά τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω της γεωγραφικής και επιχειρηματικής σύνδεσης του συγκεκριμένου project με τα σχέδια που έχουν παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια από τον Τζάρεντ Κούσνερ, σύζυγο της Ιβάνκα Τραμπ και γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για την επένδυση στο νησί Σάζαν.

Η αρχή αυτής της ιστορίας τοποθετείται στο καλοκαίρι του 2021, όταν η Ιβάνκα Τραμπ και ο Τζάρεντ Κούσνερ πραγματοποίησαν διακοπές με θαλαμηγό στα παράλια της Αλβανίας. Κατά τη διάρκεια εκείνου του ταξιδιού το ενδιαφέρον τους στράφηκε προς το νησί Σάζαν, μια έκταση στρατηγικής σημασίας στην είσοδο του κόλπου της Αυλώνας. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, εκείνη την περίοδο πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Αλβανό πρωθυπουργό Έντι Ράμα, ο οποίος παρουσίασε τις δυνατότητες αξιοποίησης της περιοχής και ειδικότερα του άλλοτε απροσπέλαστου νησιού που επί δεκαετίες λειτουργούσε ως στρατιωτική βάση.

Το Σάζαν, το μεγαλύτερο νησί της Αλβανίας, παρέμενε για χρόνια αποκλεισμένο από το κοινό. Η περιοχή ήταν γεμάτη στρατιωτικές εγκαταστάσεις, υπόγειες σήραγγες, οχυρώσεις και χιλιάδες καταφύγια που κατασκευάστηκαν κατά την κομμουνιστική περίοδο. Σήμερα, όμως, αποτελεί το κεντρικό στοιχείο ενός φιλόδοξου σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης που έχει συνδεθεί με επενδυτικά σχήματα του Κούσνερ.

Στα τέλη του 2024 η αλβανική κυβέρνηση ενέκρινε, σχέδιο ύψους περίπου 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανάπτυξη πολυτελών τουριστικών εγκαταστάσεων στο Σάζαν και στην ευρύτερη περιοχή της νότιας Αδριατικής. Το project περιλαμβάνει ξενοδοχειακές μονάδες υψηλών προδιαγραφών, μαρίνες, τουριστικές υποδομές και εκτεταμένες παρεμβάσεις σε περιοχές που μέχρι πρόσφατα παρέμεναν ουσιαστικά ανέγγιχτες.

Η παράλληλη εξέλιξη του project στο Σάζαν και της επένδυσης στο Ζβέρνετς προκαλεί εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσο τα δυο projects προέρχονται από έναν κύριο επενδυτή, τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου. Διεθνή και αλβανικά μέσα ενημέρωσης έχουν επανειλημμένα συνδέσει το έργο του Ζβέρνετς με τα ευρύτερα επιχειρηματικά σχέδια του Κούσνερ στην Αλβανία. Ωστόσο, τα διαθέσιμα εταιρικά στοιχεία δεν εμφανίζουν τον ίδιο ή εταιρείες συμφερόντων του ως άμεσους μετόχους της Zvërnec South Adriatic Development.

Η σύνδεση με επιχειρηματίες από Ρωσία και Βουλγαρία

Αντίθετα, η εταιρική δομή που έχει καταγραφεί οδηγεί σε ένα πλέγμα εταιρειών με έδρα την Ολλανδία. Στην αλυσίδα ιδιοκτησίας εμφανίζονται η Universal Properties Projects B.V., η Blue Industries Investment Holding B.V. και η Dutch Trust Management B.V., ενώ ως πρόσωπα που συνδέονται με τα συγκεκριμένα σχήματα έχουν αναφερθεί ο Ρώσος επιχειρηματίας Νικήτα Μαξίμοβιτς Βινογκράντοφ και η Βουλγάρα επιχειρηματίας Ζόβα Γεωργίεβα Γκουρόβα.

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα ο Ρώσος και η Βουλγάρα φαίνεται πως συνδέονται επιχειρηματικά με τον Αλβανό Κλοντιάν Αλαζμπέου.

Οι αντιδράσεις πάντως δεν περιορίζονται μόνο στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Περιβαλλοντικές οργανώσεις και κάτοικοι της περιοχής υποστηρίζουν ότι τόσο το project του Ζβέρνετς όσο και οι σχεδιασμοί για το Σάζαν επηρεάζουν προστατευόμενες περιοχές ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας. Το Σάζαν βρίσκεται εντός του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Καραμπούν–Σάζαν, ενώ η περιοχή του Ζβέρνετς γειτνιάζει με τη λιμνοθάλασσα Νάρτα, ένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα της αλβανικής ακτογραμμής.

Την ίδια ώρα η αλβανική κυβέρνηση προχωρά σε μεγάλα έργα υποδομών στην ευρύτερη περιοχή της Αυλώνας, συμπεριλαμβανομένων αεροπορικών και οδικών συνδέσεων που προορίζονται να εξυπηρετήσουν τη μελλοντική τουριστική ανάπτυξη. Για τους υποστηρικτές των επενδύσεων, η νότια Αλβανία βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική ευκαιρία οικονομικής ανάπτυξης. Για τους επικριτές τους, όμως, τα επεισόδια αποτελούν την πιο πρόσφατη ένδειξη ότι η σύγκρουση γύρω από το μέλλον της περιοχής μόνο προς εκτόνωση δεν οδεύει.

Διαβάστε επίσης:

Γάζα: Στους 72.939 οι νεκροί των ισραηλινών επιθέσεων από τις 7 Οκτωβρίου 2023 – Οι 930 εν μέσω της «εκεχειρίας»

Γαλλία: Ένας νεκρός και πάνω από 200 τραυματίες στα επεισόδια μετά τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν – 780 συλλήψεις (Video)

Ρίχνουν μαζικά «άκυρο» στον Τραμπ οι καλλιτέχνες για τα 250 χρόνια του αμερικανικού κράτους – Οι απειλές και η σύγκριση με τον Έλβις