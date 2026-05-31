search
ΚΥΡΙΑΚΗ 31.05.2026 20:27
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.05.2026 18:35

Στρατιώτες σκότωσαν Παλαιστίνιο που προσπάθησε να εισέλθει στο Ισραήλ προκειμένου να βρει δουλειά

31.05.2026 18:35
idf_gaza_new
φωτογραφία αρχείου

Ενας ακόμη Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά καθώς προσπαθούσε να εισέλθει στην Ιερουσαλήμ σκαρφαλώνοντας τον τοίχο που το Ισραήλ έχει υψώσει στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, έγινε γνωστό από παλαιστινιακές πηγές.

Ο Ιμάντ Χαρούν Μαχμούντ Αστίεχ, 26 ετών σκοτώθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

«Οι δυνάμεις κατοχής σκότωσαν έναν Παλαιστίνιο που αναζητούσε εργασία και σκαρφάλωσε τον τοίχο της προσάρτησης και του απαρτχάιντ», ανακοίνωσε η Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο παλαιστίνιος οικοδόμος προσπαθούσε να σκαρφαλώσει τον τοίχο Αλ-Ραμ, βόρεια της Ιερουσαλήμ, για να κατευθυνθεί στην συνέχεια μαζί με άλλους στον Τελ Αβίβ για να βρει δουλειά, δήλωσε συγγενής του.

Η αστυνομία και ο στρατός του Ισραήλ δεν έχουν σχολιάσει το συμβάν.

Το Ισραήλ επιβάλλει περιορισμούς στην κυκλοφορία των τριών εκατομμυρίων Παλαιστινίων που κατοικούν στην κατεχόμενη από το 1967 Δυτική Οχθη.

Το Ισραήλ δηλώνει ότι ύψωσε αυτό που αποκαλεί «φράκτη ασφαλείας» για την προστασία του ισραηλινού εδάφους από επιθέσεις προερχόμενες από την Δυτική Οχθη.

Για τους Παλαιστίνιους, ο φράκτης αυτός που αποτελείται από συρματοπλέγματα, ηλεκτρική περίφραξη και τοίχους από μπετόν είναι ο «τοίχος του απαρτχάιντ», ένα από τα πιο μισητά σύμβολα της ισραηλινής κατοχής.

Αδεια απαιτείται για την διέλευση από τα σημεία ελέγχου προς την Ανατολική Ιερουσαλήμ ή το Ισραήλ.

Από την έναρξη του πολέμου στην Γάζα, οι ισραηλινές αρχές έχουν ακυρώσει μεγάλο αριθμό αδειών που επέτρεπαν στους Παλαιστίνιους να εργάζονται στο Ισραήλ ή την Ανατολική Ιερουσαλήμ επικαλούμενες λόγους ασφαλείας.

Διαβάστε επίσης

Αλβανία: Τα επεισόδια με τον τραυματισμό Έλληνα, το αμφιλεγόμενο επενδυτικό σχέδιο δισεκατομμυρίων και η σχέση της οικογένειας Τραμπ 

Γάζα: Στους 72.939 οι νεκροί των ισραηλινών επιθέσεων από τις 7 Οκτωβρίου 2023 – Οι 930 εν μέσω της «εκεχειρίας»

Γαλλία: Ένας νεκρός και πάνω από 200 τραυματίες στα επεισόδια μετά τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν – 780 συλλήψεις (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
floros
LIFESTYLE

Survivor: Συγκλονίζει ο Σταύρος Φλώρος – Η πρώτη του εμφάνιση με χαμόγελα μετά τον ακρωτηριασμό του

paris1 (2)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παρί Σεν Ζερμέν: Live η φιέστα της πρωταθλήτριας Ευρώπης στον Πύργο του Άιφελ (Video)

lipa-turner-gamos
LIFESTYLE

Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ παντρεύτηκαν στο Λονδίνο – Ετοιμάζουν χολιγουντιανό πάρτι στο Παλέρμο

ekriksi11
ΚΟΣΜΟΣ

Μιανμάρ: Δεκάδες νεκροί από έκρηξη σε περιοχή που ελέγχεται από αντάρτες (Videos)

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Έγκυος ξύπνησε και ήρθε τετ-α-τετ με διαρρήκτη που εισέβαλε στο διαμέρισμα – Ψέλλισε «συγγνώμη» και έφυγε ο δράστης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

tsouros_germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για Κώστα Τσουρό: «Τον ξέσκισαν»

fei-skorda-new
MEDIA

Τηλεθέαση: «Ξέφυγε» η Σκορδά το πρωί της Παρασκευής

EFORIA DOY
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος φόρος για τα αναδρομικά: Η εφορία στέλνει δεύτερο λογαριασμό σε χιλιάδες φορολογούμενους

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: «Κλειδώνει» η πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 31.05.2026 20:24
floros
LIFESTYLE

Survivor: Συγκλονίζει ο Σταύρος Φλώρος – Η πρώτη του εμφάνιση με χαμόγελα μετά τον ακρωτηριασμό του

paris1 (2)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παρί Σεν Ζερμέν: Live η φιέστα της πρωταθλήτριας Ευρώπης στον Πύργο του Άιφελ (Video)

lipa-turner-gamos
LIFESTYLE

Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ παντρεύτηκαν στο Λονδίνο – Ετοιμάζουν χολιγουντιανό πάρτι στο Παλέρμο

1 / 3