Λάρισα: Έγκυος ξύπνησε και ήρθε τετ-α-τετ με διαρρήκτη που εισέβαλε στο διαμέρισμα – Ψέλλισε «συγγνώμη» και έφυγε ο δράστης

Στιγμές τρόμου έζησε μια έγκυος γυναίκα στη Λάρισα, την περασμένη Κυριακή (24/5), λίγο πριν από τις 8 το πρωί, όταν αντίκρισε ξαφνικά μέσα στο σπίτι της έναν άγνωστο άνδρα, ο οποίος είχε εισβάλει στο διαμέρισμά της σε πολυκατοικία κοντά στο κέντρο της πόλης, με τη μικρή κόρη της να βρίσκεται δίπλα της και τον σύζυγό της απόντα.

Ο δράστης, σύμφωνα με το onlarissa.gr, κατάφερε να φτάσει στο μπαλκόνι αφού πήδηξε από ταράτσα σε ταράτσα, χρησιμοποιώντας μάλιστα και σχοινί για να σκαρφαλώσει στον τελευταίο όροφο και να μπει μέσα από την μπαλκονόπορτα. Η εμφάνισή του μέσα στο σπίτι αιφνιδίασε όχι μόνο τη γυναίκα αλλά και τον ίδιο τον διαρρήκτη, ο οποίος προφανώς πίστευε ότι το διαμέρισμα ήταν άδειο.

Μόλις άκουσε τις φωνές της εγκύου, τα έχασε, ψέλλισε κάτι σαν «συγνώμη» και αμέσως μετά εγκατέλειψε εσπευσμένα τον χώρο, βγαίνοντας τρέχοντας από την πόρτα του διαμερίσματος. Η γυναίκα, τρομοκρατημένη ειδοποίησε αμέσως τόσο τις Aρχές όσο και τον σύζυγό της. Πέρα από την εγκυμοσύνη, αυτό που πολλαπλασίαζε την αγωνία της, ήταν η παρουσία του μικρού παιδιού της μέσα στο διαμέρισμα κατά τη στιγμή της εισβολής, καθώς όλα εξελίχθηκαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και χωρίς κανείς να μπορεί να αντιδράσει.

Πάντως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικές Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει εξονυχιστική έρευνα για τον εντοπισμό του άνδρα. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας της περιοχής, το οποίο εξετάζεται προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο δράστης που επέλεξε αυτόν τον τόσο επικίνδυνο και ασυνήθιστο τρόπο για να φτάσει στο στόχο του.

