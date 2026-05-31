search
ΚΥΡΙΑΚΗ 31.05.2026 20:25
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.05.2026 18:52

Λάρισα: Έγκυος ξύπνησε και ήρθε τετ-α-τετ με διαρρήκτη που εισέβαλε στο διαμέρισμα – Ψέλλισε «συγγνώμη» και έφυγε ο δράστης

31.05.2026 18:52
astinomia-new

Στιγμές τρόμου έζησε μια έγκυος γυναίκα στη Λάρισα, την περασμένη Κυριακή (24/5), λίγο πριν από τις 8 το πρωί, όταν αντίκρισε ξαφνικά μέσα στο σπίτι της έναν άγνωστο άνδρα, ο οποίος είχε εισβάλει στο διαμέρισμά της σε πολυκατοικία κοντά στο κέντρο της πόλης, με τη μικρή κόρη της να βρίσκεται δίπλα της και τον σύζυγό της απόντα.

Ο δράστης, σύμφωνα με το onlarissa.gr, κατάφερε να φτάσει στο μπαλκόνι αφού πήδηξε από ταράτσα σε ταράτσα, χρησιμοποιώντας μάλιστα και σχοινί για να σκαρφαλώσει στον τελευταίο όροφο και να μπει μέσα από την μπαλκονόπορτα. Η εμφάνισή του μέσα στο σπίτι αιφνιδίασε όχι μόνο τη γυναίκα αλλά και τον ίδιο τον διαρρήκτη, ο οποίος προφανώς πίστευε ότι το διαμέρισμα ήταν άδειο.

Μόλις άκουσε τις φωνές της εγκύου, τα έχασε, ψέλλισε κάτι σαν «συγνώμη» και αμέσως μετά εγκατέλειψε εσπευσμένα τον χώρο, βγαίνοντας τρέχοντας από την πόρτα του διαμερίσματος. Η γυναίκα, τρομοκρατημένη ειδοποίησε αμέσως τόσο τις Aρχές όσο και τον σύζυγό της. Πέρα από την εγκυμοσύνη, αυτό που πολλαπλασίαζε την αγωνία της, ήταν η παρουσία του μικρού παιδιού της μέσα στο διαμέρισμα κατά τη στιγμή της εισβολής, καθώς όλα εξελίχθηκαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και χωρίς κανείς να μπορεί να αντιδράσει.

Πάντως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικές Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει εξονυχιστική έρευνα για τον εντοπισμό του άνδρα. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας της περιοχής, το οποίο εξετάζεται προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο δράστης που επέλεξε αυτόν τον τόσο επικίνδυνο και ασυνήθιστο τρόπο για να φτάσει στο στόχο του.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Άνδρας με αλυσοπρίονο έξω από σπίτι – Κλειδώθηκε μητέρα με παιδιά

Μάνδρα: Αίσιο τέλος με τον άνδρα που απειλούσε να αυτοκτονήσει – Τον έπεισε διαπραγματευτής να κατέβει από την ταράτσα

Το συγκινητικό «αντίο» από τη μητέρα της Έμμας Καρυωτάκη στον άνθρωπο που έζησε τρία χρόνια με το ήπαρ της: «Μια γνωστή ψυχή θα σε περιμένει»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
floros
LIFESTYLE

Survivor: Συγκλονίζει ο Σταύρος Φλώρος – Η πρώτη του εμφάνιση με χαμόγελα μετά τον ακρωτηριασμό του

paris1 (2)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παρί Σεν Ζερμέν: Live η φιέστα της πρωταθλήτριας Ευρώπης στον Πύργο του Άιφελ (Video)

lipa-turner-gamos
LIFESTYLE

Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ παντρεύτηκαν στο Λονδίνο – Ετοιμάζουν χολιγουντιανό πάρτι στο Παλέρμο

ekriksi11
ΚΟΣΜΟΣ

Μιανμάρ: Δεκάδες νεκροί από έκρηξη σε περιοχή που ελέγχεται από αντάρτες (Videos)

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Έγκυος ξύπνησε και ήρθε τετ-α-τετ με διαρρήκτη που εισέβαλε στο διαμέρισμα – Ψέλλισε «συγγνώμη» και έφυγε ο δράστης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

tsouros_germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για Κώστα Τσουρό: «Τον ξέσκισαν»

fei-skorda-new
MEDIA

Τηλεθέαση: «Ξέφυγε» η Σκορδά το πρωί της Παρασκευής

EFORIA DOY
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος φόρος για τα αναδρομικά: Η εφορία στέλνει δεύτερο λογαριασμό σε χιλιάδες φορολογούμενους

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: «Κλειδώνει» η πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 31.05.2026 20:24
floros
LIFESTYLE

Survivor: Συγκλονίζει ο Σταύρος Φλώρος – Η πρώτη του εμφάνιση με χαμόγελα μετά τον ακρωτηριασμό του

paris1 (2)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παρί Σεν Ζερμέν: Live η φιέστα της πρωταθλήτριας Ευρώπης στον Πύργο του Άιφελ (Video)

lipa-turner-gamos
LIFESTYLE

Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ παντρεύτηκαν στο Λονδίνο – Ετοιμάζουν χολιγουντιανό πάρτι στο Παλέρμο

1 / 3