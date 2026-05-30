Τηλεθέαση: «Ξέφυγε» η Σκορδά το πρωί της Παρασκευής

Πρωτιά στο MEGA, με διαφορά σχεδόν 6,5 μονάδων από δεύτερο «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα, έδωσαν το πρωί της Παρασκευής η Φαίη Σκορδά και οι συνεργάτες της.

Σύμφωνα με τους πίνακες τηλεθέασης της Nielsen, το Buongiorno σημείωσε 18,1% στο δυναμικό κοινό (18-54) έναντι 11,8% του ΑΝΤ1 και 10,4% του Alpha.

Στο γενικό σύνολο η εκπομπή της Φαίης Σκορδά ήρθε τρίτη, με τους Αταίριαστους να παίρνουν την πρωτιά και τον Γιώργο Λιάγκα να ακολουθεί.

Αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Buongiorno – 18,1%

Το Πρωινό – 11,8%

Super Κατερίνα – 10,4%

Πρωίαν σε είδον – 5,4%

Αταίριαστοι – 5,3%

10 παντού – 4,3%

Breakfast@star – 3,4%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Αταίριαστοι – 16,6%

Το Πρωινό – 12,7%

Buongiorno – 11,8%

Super Κατερίνα – 10,2%

10 παντού – 7,2%

Breakfast@star – 7,1%

Πρωίαν σε είδον – 4,2%

