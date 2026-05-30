Τηλεθέαση: «Ξέφυγε» η Σκορδά το πρωί της Παρασκευής

Πρωτιά στο MEGA, με διαφορά σχεδόν 6,5 μονάδων από δεύτερο «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα, έδωσαν το πρωί της Παρασκευής η Φαίη Σκορδά και οι συνεργάτες της.
Σύμφωνα με τους πίνακες τηλεθέασης της Nielsen, το Buongiorno σημείωσε 18,1% στο δυναμικό κοινό (18-54) έναντι 11,8% του ΑΝΤ1 και 10,4% του Alpha.
Στο γενικό σύνολο η εκπομπή της Φαίης Σκορδά ήρθε τρίτη, με τους Αταίριαστους να παίρνουν την πρωτιά και τον Γιώργο Λιάγκα να ακολουθεί.
Αναλυτικά:
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Buongiorno – 18,1%
Το Πρωινό – 11,8%
Super Κατερίνα – 10,4%
Πρωίαν σε είδον – 5,4%
Αταίριαστοι – 5,3%
10 παντού – 4,3%
Breakfast@star – 3,4%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Αταίριαστοι – 16,6%
Το Πρωινό – 12,7%
Buongiorno – 11,8%
Super Κατερίνα – 10,2%
10 παντού – 7,2%
Breakfast@star – 7,1%
Πρωίαν σε είδον – 4,2%
