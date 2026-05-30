ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 14:45
Τηλεθέαση: «Ξέφυγε» η Σκορδά το πρωί της Παρασκευής

Πρωτιά στο MEGA, με διαφορά σχεδόν 6,5 μονάδων από δεύτερο «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα, έδωσαν το πρωί της Παρασκευής η Φαίη Σκορδά και οι συνεργάτες της.

Σύμφωνα με τους πίνακες τηλεθέασης της Nielsen, το Buongiorno σημείωσε 18,1% στο δυναμικό κοινό (18-54) έναντι 11,8% του ΑΝΤ1 και 10,4% του Alpha.

Στο γενικό σύνολο η εκπομπή της Φαίης Σκορδά ήρθε τρίτη, με τους Αταίριαστους να παίρνουν την πρωτιά και τον Γιώργο Λιάγκα να ακολουθεί.

Αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Buongiorno – 18,1%
Το Πρωινό – 11,8%
Super Κατερίνα – 10,4%
Πρωίαν σε είδον – 5,4%
Αταίριαστοι – 5,3%
10 παντού – 4,3%
Breakfast@star – 3,4%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Αταίριαστοι – 16,6%
Το Πρωινό – 12,7%
Buongiorno – 11,8%
Super Κατερίνα – 10,2%
10 παντού – 7,2%
Breakfast@star – 7,1%
Πρωίαν σε είδον – 4,2%

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

