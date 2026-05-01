Τηλεθέαση Πέμπτης: Σκορδά και Αταίριαστοι μοιράστηκαν την πρωτιά στην πρωινή ζώνη

Αλλαγές στους πίνακες τηλεθέασης κατέγραψαν, στην πρωινή ζώνη της Πέμπτης, οι πίνακες της Nielsen.

Ο Απρίλιος έκλεισε με τη Φαίη Σκoρδά και το Buongiorno να βρίσκονται στην κορυφή της τηλεθέασης με 15,2% στο δυναμικό κοινό και τους Αταίριαστους του ΣΚΑΪ πρώτους στο γενικό σύνολο με 17,9%.

Τα υπόλοιπα προγράμματα περιορίστηκαν σε μονοψήφια νούμερα.

Αναλυτικά:

Δυναμικό κοινό

Buongiorno 15,1%

Αταίριαστοι 10,2%

Super Κατερίνα 9%

Το Πρωινό 8,7%

10 παντού 7,1%

Πρωίαν σε είδον 5,8%

Breakfast@star 3,7%

Γενικό Σύνολο

Αταίριαστοι 17,5%

Super Κατερίνα 13%

Buongiorno 12,6%

Το Πρωινό 10,4%

10 παντού 9,4%

Breakfast@star 4,3%

Πρωίαν σε είδον 4,2%

