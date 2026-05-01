Τηλεθέαση Πέμπτης: Σκορδά και Αταίριαστοι μοιράστηκαν την πρωτιά στην πρωινή ζώνη

Αλλαγές στους πίνακες τηλεθέασης κατέγραψαν, στην πρωινή ζώνη της Πέμπτης, οι πίνακες της Nielsen.
Ο Απρίλιος έκλεισε με τη Φαίη Σκoρδά και το Buongiorno να βρίσκονται στην κορυφή της τηλεθέασης με 15,2% στο δυναμικό κοινό και τους Αταίριαστους του ΣΚΑΪ πρώτους στο γενικό σύνολο με 17,9%.
Τα υπόλοιπα προγράμματα περιορίστηκαν σε μονοψήφια νούμερα.
Αναλυτικά:
Δυναμικό κοινό
Buongiorno 15,1%
Αταίριαστοι 10,2%
Super Κατερίνα 9%
Το Πρωινό 8,7%
10 παντού 7,1%
Πρωίαν σε είδον 5,8%
Breakfast@star 3,7%
Γενικό Σύνολο
Αταίριαστοι 17,5%
Super Κατερίνα 13%
Buongiorno 12,6%
Το Πρωινό 10,4%
10 παντού 9,4%
Breakfast@star 4,3%
Πρωίαν σε είδον 4,2%
