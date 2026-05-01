Σε εξέλιξη είναι από χθες η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, με την κίνηση να είναι αυξημένη στις εθνικές οδούς.

Μικροκαθυστερήσεις καταγράφονται στα διόδια της Ελευσίνας, στα διόδα των Αφιδνών και στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος του Σκαραμαγκά.

Χωρίς προβλήματα πραγματοποιείται η κίνηση στο ρεύμα εξόδου προς Κόρινθο και Πελοπόννησο.

Επιπλέον, εντός της Αθήνας δεν καταγράφονται προβλήματα από την κίνηση.

Τέλος έχουν προγραμματιστεί έκτακτα δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ της Αθήνας προς Θεσσαλονίκη, ενώ λόγω της απεργίας στα λιμάνια εκτιμάται ότι αρκετοί εκδρομείς επιλέγουν να κινηθούν οδικώς, επιβαρύνοντας περαιτέρω το οδικό δίκτυο.

Διαβάστε επίσης:

