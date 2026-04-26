Πρωτομαγιά: Δεν θα γίνουν ακτοπλοϊκά δρομολόγια την Παρασκευή αποφάσισε η ΠΝΟ

Χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση θα μείνει η χώρα την Παρασκευή 1η Μαΐου, καθώς η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) προχωρά σε 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την Εργατική Πρωτομαγιά.

Η απεργία θα ξεκινήσει στις 00:01 τα ξημερώματα της Παρασκευής 1 Μαΐου 2026 και θα ολοκληρωθεί στις 24:00 της ίδιας ημέρας, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθούν ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη διοίκηση της Ομοσπονδίας, η οποία συνδέει την κινητοποίηση με τα πάγια εργασιακά και θεσμικά αιτήματα του κλάδου. Όπως επισημαίνει η ΠΝΟ, βασικές προτεραιότητες παραμένουν η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για τους ναυτικούς.

Στο διεκδικητικό της πλαίσιο, η Ομοσπονδία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, στην ανανέωση και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, αλλά και στην προάσπιση και ενίσχυση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.

Παράλληλα, η ΠΝΟ αναδεικνύει ως κομβικό ζήτημα τη διατήρηση και αναβάθμιση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της ναυτικής εκπαίδευσης, σημειώνοντας ότι έχει ήδη καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου.

Στις διεκδικήσεις της περιλαμβάνονται ακόμη η ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν υγείας και παιδείας, καθώς και η αποκατάσταση των περικοπών που έχουν υποστεί οι συνταξιούχοι ναυτικοί, τους οποίους χαρακτηρίζει «απόμαχους της θάλασσας».

Διαβάστε επίσης:

