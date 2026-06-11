Podcast – Θάλεια Ματίκα: «Όλοι μιλάμε ανοιχτά για το σεξ, αλλά ζούμε τελείως ασέξουαλ ζωή»

Μετά από μια επιτυχημένη πορεία στην Αθήνα εδώ και 5 χρόνια, που εξελίχθηκε σε μια βαθιά σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό, το «Θέλω να σου κρατάω το χέρι», η παράσταση των Τάσου Ιορδανίδη και Θάλειας Ματίκα, ετοιμάζει βαλίτσες για μία μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία. Με αυτή την αφορμή, η ηθοποιός και σκηνοθέτρια μίλησε στο topontiki.gr.

Το έργο, που μίλησε απευθείας στην καρδιά των θεατών, ετοιμάζεται να συναντήσει νέους συνοδοιπόρους σε όλη τη χώρα, μεταφέροντας την ίδια συγκίνηση, την ίδια οικειότητα, την ίδια ανάγκη: να κρατάμε –και να μας κρατούν– το χέρι. Στο επίκεντρο της παράστασης, μια σχέση που έχει διανύσει χρόνια κοινής ζωής και βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Η φθορά της καθημερινότητας, η σιωπηλή απόσταση, η απιστία, η ανάγκη για επαναπροσδιορισμό. Ένα έργο αυτοβιογραφικό της Θάλειας και του Τάσου. Διαδραματίζεται σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου ημιδιαμονής –έναν χώρο προσωρινό, σχεδόν μετέωρο–, όπου δύο άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με όσα δεν ειπώθηκαν ποτέ. Με λεπτές ισορροπίες ανάμεσα στο χιούμορ και τη συγκίνηση, οι ήρωες καλούν τους θεατές σε μια βαθιά αναγνωρίσιμη εμπειρία.

Δεν αφηγούνται απλώς μια ιστορία· καθρεφτίζουν στιγμές που πολλοί έχουν ζήσει ή φοβηθεί ότι θα ζήσουν. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι θεατές φεύγουν λέγοντας πως είδαν επί σκηνής τη δική τους ζωή. Αναφέρθηκε στον τρόπο και τον χρόνο που έγραψε το έργο αυτό ο σύζυγός της, Τάσος Ιορδανίδης, και επίσης στον τρόπο που το σκηνοθέτησε η ίδια. Σχετικά με το γεγονός ότι παίζουν επί σκηνής τις δικές τους εμπειρίες, είπε ότι είναι εύκολο να μιλάς για τη ζωή σου μπροστά στο κοινό. Ακόμη, τόνισε ότι στα 5 χρόνια που παίζεται η παράσταση, το έργο εμπλουτίζεται διαρκώς με τις νέες εμπειρίες τους. Είπε επίσης ότι στη διάρκεια αυτών των 5 χρόνων παραστάσεων υπάρχουν θεατές που είδαν την παράσταση 2 και 3 φορές. Υπογράμμισε ότι σήμερα όλοι μιλάμε ανοιχτά για το σεξ, αλλά στην πραγματικότητα ζούμε τελείως ασέξουαλ. Και κατέληξε ότι σε αυτό φταίνε οι συνθήκες της ζωής μας, γιατί σήμερα βιώνουμε την εθνική μας κατάθλιψη. Η περιοδεία τους ξεκινά από την Πέμπτη, 25/6, στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου – Παπάγου.

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