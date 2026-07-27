Η (βιωματική) ανάρτηση Κικίλια και η Εθνική Πόλο

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Συγχαρητήρια στην Εθνική Πόλο Ανδρών έδωσε ο Βασίλης Κικίλιας, με μια ανάρτηση που είχε βιωματικές αναφορές και στην προσωπική του εμπειρία από την ενασχόλησή του με τον Αθλητισμό.

«Όσοι περάσαμε από τον αθλητισμό ξέρουμε ότι αυτά τα μετάλλια δεν κερδίζονται μόνο στον αγώνα.

Κερδίζονται στις ατέλειωτες προπονήσεις που κανείς δεν βλέπει, στις ώρες δουλειάς τα ξημερώματα, αργά το βράδυ, την περίοδο που όλοι οι φίλοι και οι γνωστοί σου είναι διακοπες. Εκεί χτίζεται ο χαρακτήρας του αθλητή.

Ο Θοδωρής Βλάχος και τα παιδιά της εθνικής δεν ανέβασαν ψηλά μόνο την ελληνική σημαία.

Ανέβασαν το ύψος των ονείρων του κάθε παιδιού που κολυμπάει σε μια πισίνα, τρέχει σε ένα στάδιο, προπονείται νυχθημερόν σε αντίξοες συνθήκες.

Το όνειρο ότι κάποτε μπορούν και αυτά να βρεθούν στη θέση των παιδιών της εθνικής ομάδας πόλο. Μπράβο παιδιά. Μας κάνατε περήφανους» έγραψε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Πρωταθλήτρια κόσμου η εθνική ανδρών πόλο.🇬🇷



Όσοι περάσαμε από τον αθλητισμό ξέρουμε ότι αυτά τα μετάλλια δεν κερδίζονται μόνο στον αγώνα.

Κερδίζονται στις ατέλειωτες προπονήσεις που κανείς δεν βλέπει, στις ώρες δουλειάς τα ξημερώματα, αργά το βράδυ, την περίοδο που όλοι οι… pic.twitter.com/YPzRE42sBC — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) July 26, 2026

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