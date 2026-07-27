search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.07.2026 09:44
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.07.2026 08:51

Η (βιωματική) ανάρτηση Κικίλια και η Εθνική Πόλο

27.07.2026 08:51
kikilias

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Συγχαρητήρια στην Εθνική Πόλο Ανδρών έδωσε ο Βασίλης Κικίλιας, με μια ανάρτηση που είχε βιωματικές αναφορές και στην προσωπική του εμπειρία από την ενασχόλησή του με τον Αθλητισμό.

«Όσοι περάσαμε από τον αθλητισμό ξέρουμε ότι αυτά τα μετάλλια δεν κερδίζονται μόνο στον αγώνα.

Κερδίζονται στις ατέλειωτες προπονήσεις που κανείς δεν βλέπει, στις ώρες δουλειάς τα ξημερώματα, αργά το βράδυ, την περίοδο που όλοι οι φίλοι και οι γνωστοί σου είναι διακοπες. Εκεί χτίζεται ο χαρακτήρας του αθλητή.

Ο Θοδωρής Βλάχος και τα παιδιά της εθνικής δεν ανέβασαν ψηλά μόνο την ελληνική σημαία.

Ανέβασαν το ύψος των ονείρων του κάθε παιδιού που κολυμπάει σε μια πισίνα, τρέχει σε ένα στάδιο, προπονείται νυχθημερόν σε αντίξοες συνθήκες.

Το όνειρο ότι κάποτε μπορούν και αυτά να βρεθούν στη θέση των παιδιών της εθνικής ομάδας πόλο. Μπράβο παιδιά. Μας κάνατε περήφανους» έγραψε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Διαβάστε επίσης:

Το «ευχαριστώ» της Ζωής στον ΣΥΡΙΖΑ και την Έλενα Ακρίτα

Ο Γερουλάνος, η «Τράτα» και το… Μουντιάλ

Η «παράξενη κοπέλα» του Παναγιώτη Δουδωνή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
syros-dolofonia-562134
ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Ιατροδικαστική και κινητά θα ρίξουν «φως» στην υπόθεση θανάτου της διασώστριας

liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ακίνητα υπάρχουν. Αγοραστές δεν υπάρχουν

aerodromio
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συνελήφθη 46χρονη μετά από επεισόδιο με επιβάτες και προσωπικό πτήσης

nosokomeio_rodou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο – Νεκρός 62χρονος μοτοσικλετιστής στην Ιαλυσό

stamatis-kraounakis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Κραουνάκης: «Είμαστε όλοι ζητιάνοι μιας τυχαίας στιγμής»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
epidavros
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου: 15.700 θεατές αποθέωσαν την Ειρήνη

oreina xoria papigo
TRAVEL

Τα ελληνικά χωριά όπου κοιμάσαι με κουβέρτα ακόμα και τον Αύγουστο – Οι δροσεροί προορισμοί που γλιτώνουν από τον καύσωνα

monaxia 60+
ΕΛΛΑΔΑ

Η νέα μοναξιά των 60+: Η σιωπηλή επιδημία που μεγαλώνει στην Ελλάδα - Τα άδεια χωριά, οι «Blue Zones», η... Ικαρία και οι κοινότητες ζωής

kriti_mafia_0409_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Σοκαριστικό βίντεο - ντοκουμέντο με άγριο ξυλοδαρμό άνδρα μέσα σε εστιατόριο μπροστά στους άφωνους πελάτες 

ttourismos2-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στοιχεία-σοκ γκρεμίζουν τον μύθο: Χαμηλής αξίας ο ελληνικός τουρισμός – +5,6% στις αφίξεις, μόλις +2,8% στα έσοδα ανά επισκέπτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27.07.2026 09:44
syros-dolofonia-562134
ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Ιατροδικαστική και κινητά θα ρίξουν «φως» στην υπόθεση θανάτου της διασώστριας

liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ακίνητα υπάρχουν. Αγοραστές δεν υπάρχουν

aerodromio
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συνελήφθη 46χρονη μετά από επεισόδιο με επιβάτες και προσωπικό πτήσης

1 / 3