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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

27.07.2026 08:27

Ο Γερουλάνος, η «Τράτα» και το… Μουντιάλ

27.07.2026 08:27
Pavlos-Geroulanos

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Στην «Τράτα», που είναι γνωστό στέκι για όσους αρέσκονται στην ψαροφαγία, βρέθηκε προ ηµερών ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος, µαζί µε φιλική παρέα.

Η συζήτηση, σύµφωνα µε τα Παραπολιτκά, περιστράφηκε γύρω από τις εκλογές, αλλά και το πού µπορεί να φτάσει το ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, η συζήτηση είχε και αναφορές στο Μουντιάλ και συγκεκριµένα στη νικήτρια Ισπανία. Το µενού είχε ψάρια, µύδια, χόρτα, ενώ για επιδόρπιο προσφέρθηκαν τιραµισού, τρίγωνα Πανοράµατος και σοκολατίνα.

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