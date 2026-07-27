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27.07.2026 09:29

Ηράκλειο: Συνελήφθη 46χρονη μετά από επεισόδιο με επιβάτες και προσωπικό πτήσης

27.07.2026 09:29
aerodromio

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Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα της Κυριακής (26/07) στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου, λίγο πριν από την αναχώρηση πτήσης με προορισμό το Παρίσι.

Σύμφωνα με το CretaLive, πρωταγωνίστρια του επεισοδίου ήταν μία 46χρονη Γαλλίδα, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, επέδειξε επιθετική και απρεπή συμπεριφορά τόσο απέναντι σε επιβάτες όσο και προς το προσωπικό της πτήσης.

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να ενημερωθούν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη της γυναίκας.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη της τάξης, ενώ η υπόθεση ακολουθεί πλέον τη νόμιμη διαδικασία.

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