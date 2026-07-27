Suzuki: Το φθηνό αυτοκίνητο πόλης που ετοιμάζει για την Ευρώπη

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Μετά την αποχώρησή της από την κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων πόλης, με το τέλος παραγωγής του Ignis, η Ιαπωνική μάρκα ετοιμάζεται να επανέλθει δυναμικά με ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, το οποίο αναμένεται να τοποθετηθεί στην αγορά με τιμή λίγο πάνω από τις 20.000 ευρώ.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το νέο μοντέλο παραγωγής θα βασιστεί στο πρωτότυπο Vision e-Sky, το οποίο η Suzuki παρουσίασε πρόσφατα, δείχνοντας τις προθέσεις της για την ανάπτυξη ενός προσιτού ηλεκτρικού αυτοκινήτου πόλης.
Το Vision e-Sky δημιουργήθηκε με στόχο να διεκδικήσει μερίδιο στην ολοένα και πιο ανταγωνιστική αγορά των οικονομικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων (kei cars), αρχικά στην Ασία, όπου θα βρεθεί απέναντι σε προτάσεις όπως το νέο Honda Super-N.
Σχεδιαστικά, το μοντέλο αντλεί έμπνευση από τα δημοφιλή ιαπωνικά kei cars, ωστόσο δεν περιορίζεται στις διαστάσεις τους. Αντίθετα, υιοθετεί μια μεγαλύτερη και πιο πρακτική φιλοσοφία, που το καθιστά πιο κατάλληλο και για τις ανάγκες των ευρωπαϊκών αγορών.
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