Συγκινεί η Βούλα Πατουλίδου: «Προσπαθώ να μάθω πώς γίνεται να αναπνέεις όταν σου λείπει ο άνθρωπος που ήταν η ανάσα σου»

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Tο τεράστιο κενό που άφησε στη ζωή της η απώλεια του συζύγου της, Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη, εξέφρασε η Βούλα Πατουλίδου, η οποία, έναν σχεδόν χρόνο μετά, προσπαθεί ακόμα «να μάθει να αναπνεέι όταν ο άνθρωπος που ήταν η ανάσα της, δεν ζει πια».

Μέσα από ένα συγκινητικό κείμενο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η χρυσή Ολυμπιονίκης τόνισε πόσο δύσκολο είναι να βλέπει τον χρόνο να κυλά, τη ζωή να συνεχίζεται όταν μέσα σε αυτήν δεν υπάρχει πια ο άνθρωπός της, επισημαίνοντας ότι για την ίδια δεν έχει περάσει ούτε στιγμή που να μην τον «κουβάλησε μέσα της».

«Η αγάπη η αληθινή δεν μπαίνει σε μνήματα. Δεν πεθαίνει. Αλλάζει μόνο διεύθυνση» υπογραμμίζει.

«Περίμενες να περάσει η γιορτή μου για να με αποχαιρετήσεις… Ένας χρόνος..… Κι όμως υπάρχουν μέρες που ο χρόνος μοιάζει να μην έκανε ούτε ένα βήμα. Μου λένε να είμαι δυνατή. Δεν ξέρουν πως η δύναμη δεν είναι να μη λυγίζεις. Είναι να ξυπνάς κάθε πρωί, να φοράς ένα χαμόγελο που δεν νιώθεις και να συνεχίζεις, ενώ μέσα σου έχει γκρεμιστεί ολόκληρος ο κόσμος. Δεν μου λείπουν τα μεγάλα. Μου λείπουν τα μικρά. Η φωνή σου. Το βλέμμα σου. Η σιγουριά πως, ό,τι κι αν γινόταν, στο τέλος της ημέρας υπήρχε ένα σπίτι… κι εσύ. Ξέρεις ποιο είναι το παράλογο; Ότι ο κόσμος συνεχίζει. Οι δρόμοι γεμίζουν κόσμο. Τα φανάρια ανάβουν και σβήνουν. Οι εποχές αλλάζουν. Κι εγώ προσπαθώ να μάθω πώς γίνεται να αναπνέεις όταν σου λείπει ο άνθρωπος που ήταν η ανάσα σου. Σήμερα μόνο η Άλκηστις με καταλαβαίνει από το ραδιόφωνο.”Πώς μπορεί η γη να γυρίζει χωρίς εσένα;”. Δεν θυμώνω με τον θάνατο. Θυμώνω με τη σιωπή. Κι αν κάπου υπάρχει ένα παράθυρο που ενώνει τον ουρανό με τη γη, θέλω να ξέρεις μόνο αυτό: δεν πέρασε ούτε μία μέρα που να μη σε κουβάλησα μέσα μου. Ούτε μία διαδρομή που να μην περίμενα, έστω για ένα δευτερόλεπτο, να σε δω να στέκεσαι στην πόρτα. Γιατί η αγάπη η αληθινή δεν μπαίνει σε μνήματα. Δεν πεθαίνει. Αλλάζει μόνο διεύθυνση. Κάθε φορά που βάζω το κλειδί στο αμάξι, σ’ ακούω να μου φωνάζεις από την εξώπορτα: “Πατουλίδου, σ’ αγαπώ”. Και τότε, για μια στιγμή, ο κόσμος ξαναγίνεται ολόκληρος… μέχρι να κλείσει η πόρτα και να θυμηθώ πως αυτή τη φορά δεν θα ανοίξει ξανά» έγραψε, συνοδεύοντας το κείμενο με μια κοινή φωτογραφία τους.

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