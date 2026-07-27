Το «ευχαριστώ» της Ζωής στον ΣΥΡΙΖΑ και την Έλενα Ακρίτα

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Τις ευχαριστίες της στον Τομέα Ισότητας και Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και προσωπικά στην Έλενα Ακρίτα εξέφρασε δημόσια η Ζωή Κωνσαντοπούλου.

Αφορμή στάθηκε η ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με την οποία δήλωνε την αλληλεγγύη του «στο πλευρό γυναικών άλλων κομμάτων που έγιναν αποδεκτες λεκτικής εμφυλης βιας».

Είχε προηγηθεί το «ευχαριστώ» της Ζωής Κωνσταντοπούλου και στην Τομέαρχισσα της ΕΛΑΣ, Μαριζέτα Αντωνοπούλου για παρόμοια ανάρτηση.

Συγκεκριμένα η Ζωή Κωνσταντοπούλου έγραψε:

«Έλενα, σε ευχαριστώ από καρδιάς και εσένα προσωπικά και τον Τομέα Ισότητας και Δικαιωμάτων του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. για την δημόσια, απερίφραστη τοποθέτηση.

Η στάση σου για τα δικαιώματα, την ισότητα, τα γυναικεία ζητήματα, είναι πάντοτε κρυστάλλινη και ηχηρή και στα ζητήματα αυτά είμαστε μαζί!

Έχουμε την υποχρέωση να εξαλείψουμε από την Βουλή και από την κοινωνία τον σεξισμό, την κακοποίηση, την έμφυλη βία και θα το κάνουμε!»

Η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα

«Ο τομέας Ισότητας και Δικαιωμάτων του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. στέκει αλληλέγγυος στο πλευρό γυναικών άλλων κομμάτων που έγιναν αποδεκτες λεκτικής εμφυλης βιας.

Η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στον «οίστρο» της Ζωής Κωνσταντοπούλου, όπως και του Δημήτρη Καιρίδη στα «ξανθά πουλέν του Τσίπρα», δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως ατυχείς διατυπώσεις, αλλα ως απροκάλυπτη σεξιστική ρητορική.

Οι αναφορές αυτές αποτυπώνουν μια βαθιά ριζωμένη σεξιστική αντίληψη που εξακολουθεί να διαπερνά τον δημόσιο λόγο.

Ο σεξισμός δεν είναι απλώς λεκτικός εκτροχιασμός και σίγουρα δεν είναι ανεκτή μορφή πολιτικής αντιπαράθεσης. Αναπαράγει έμφυλα στερεότυπα για να απαξιώνει τις γυναίκες όχι για τις θέσεις τους, αλλά για το φύλο τους.

Τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση ούτε στην πολιτική ούτε στη δημοκρατία. Η καταδίκη τους δεν μπορεί να είναι επιλεκτική ούτε να εξαρτάται από την κομματική ταυτότητα της γυναίκας για την οποία προορίζονται.

Καλούμε όλα τα πολιτικά κόμματα και ιδιαίτερα όσους κατέχουν δημόσια αξιώματα, να σταματήσουν ευφυολογήματα σεξισμού και διακρίσεων που εκχυδαΐζουν τον δημόσιο διάλογο.

Η ισότητα, ο σεβασμός και η αξιοπρέπεια είναι αδιαπραγμάτευτες δημοκρατικές αξίες»

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