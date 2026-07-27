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27.07.2026 09:49

Στο… κατάστρωμα της ΕΛΑΣ επιβιβάστηκε ο Καραμέρος – Με βίντεο ανακοίνωσε την εγγραφή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα

27.07.2026 09:49
karameros_elas

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Την «επιβίβασή» του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ανακοίνωσε ο πρώην βουλευτής Ανατολικής Αττικής Γιώργος Καραμέρος, μερικές εβδομάδες μετά την παραίτησή του από την βουλευτική έδρα που κατείχε με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γ. Καραμέρος προανήγγειλε την παραίτησή του, μία εβδομάδα πριν την Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ που προγραμματιζόταν για τις 11 Ιουλίου και την επισημοποίησε στις 10 Ιουλίου με την επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής. Ήταν ο πρώτος που άνοιξε την πόρτα των παραιτήσεων από τη βουλευτική έδρα, με τρεις ακόμη βουλευτές να ακολουθούν.

Με βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό του, δείχνει την εγγραφή του στον Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ως απλό μέλος, μέσω της πλατφόρμας myelas.gr κι ενώ έχει μόλις επιβιβαστεί σε πλοίο της γραμμής, όχι πρώτη θέση αλλά κατάστρωμα, όπως δηλώνει.

Στην ανάρτησή του συνοδεύει το βίντεο με το εξής σχόλιο:

«Σήμερα εγγράφομαι ως απλό μέλος στην ΕΛ.Α.Σ, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Με τον Αλέξη Τσίπρα για την Ελλάδα, το Δίκιο, τη Δημοκρατία.

Ταξιδεύουμε πολλοί.

Όχι στην πρώτη θέση στο κατάστρωμα, όπως πάντα ήμασταν.

Όχι για μια θέση αλλά για το ταξίδι.

Ένα ταξίδι που θα το κάνουμε μαζί».

Με την κίνησή του ο Γιώργος Καραμέρος, φαίνεται να δίνει το σήμα για την ένταξη «πρώην» του ΣΥΡΙΖΑ, με τους όρους του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς «προκρατήσεις και ρεζερβέ στην πρώτη θέση».

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