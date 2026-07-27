Η Margot Robbie κρύφτηκε πίσω από τη μητέρα της για να αποφύγει τους φωτογράφους (Video)

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Τη μητέρα της για… ασπίδα χρησιμοποίησε η Μάργκο Ρόμπι με βίντεο από την πρόσφατη επίσκεψή της στο Παρίσι να τη δείχνει να προσπαθεί να κρυφτεί πίσω της, όταν την πλησιάζουν φωτογράφοι.
Η ηθοποιός έκανε βόλτα στα μαγαζιά με τη Σαρί Κέσλερ, φορώντας ένα κίτρινο σετ σε στυλ lingerie, με δαντέλα στο στήθος και στο τελείωμα της φούστας, ολοκληρώνοντας το look της με μια μαύρη τσάντα και μπαλαρίνες.
Βγαίνοντας από ένα κατάστημα, φόρεσε τα γυαλιά ηλίου και ένα καπέλο, προσπαθώντας να περάσει όσο πιο απαρατήρητη γίνεται, ενώ όταν αντιλήφθηκε τους παπαράτσι που υπήρχαν στο σημείο, κρύφτηκε πίσω από τη μητέρα της και αποχώρησε.
Margot Robbie’s mother was definitely not comfortable with her Daughter’s outfit in public, she quickly turned to her security protecting her from the public eyes 😭 pic.twitter.com/hh3bVNkbOH— PHOENIX 30BG (@30bgphoenixx) July 27, 2026
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