Podcast – Μιχάλης Ρέππας: «Στα έργα μας δε λάβαμε ποτέ υπ’ όψιν μας το πολιτικά ορθό. Συχνά είναι φαρισαϊσμός!»

Φέτος το καλοκαίρι θα παίζονται τρία έργα των κορυφαίων δημιουργών Ρέππα – Παπαθανασίου. Με αυτή την αφορμή, ο Μιχάλης Ρέππας μίλησε στο topontiki.gr.

Μίλησε και για τις τρεις αυτές παραστάσεις. Το καλοκαίρι του 2026 ξεκινά με άρωμα Αιγαίου, νοσταλγία και πολύ γέλιο! Το δίδυμο επιστρέφει με το καινούργιο του μιούζικαλ «Του Αγοριού Απέναντι», μια γιορτή του έρωτα ντυμένη με τα αθάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα. Από την Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη – Παρασκευή και Σάββατο στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Μεταφερόμαστε στο καλοκαίρι του 1965, σε ένα «παρθένο» ακόμα αιγαιοπελαγίτικο νησί, όπου ο χρόνος μοιάζει να κυλά ανάμεσα στα ασπρισμένα σοκάκια και τους ήχους του κύματος. Εκεί όπου τα αγόρια και τα κορίτσια βιώνουν την αθωότητα και κάνουν τα πρώτα τους δειλά βήματα στο παιχνίδι του φλερτ και του έρωτα. Στη συνέχεια, μίλησε και για το σατιρικό έργο τους με τίτλο: «Όχι άλλο κάρβουνο», που ξεκινά την περιοδεία του. Τι συμβαίνει όταν η καθημερινότητά μας τρέχει πιο γρήγορα από εμάς;

Το «Όχι άλλο κάρβουνο» δεν είναι απλώς μια παράσταση· είναι ο καθρέφτης της σύγχρονης Ελλάδας, παραμορφωμένος τόσο-όσο, για να βγάλει το πιο πηγαίο γέλιο. Πρόκειται για μια κωμωδία με τραγούδια που διεισδύει παντού: στα οικογενειακά τραπέζια που καταλήγουν σε «πολεμικές συρράξεις». Στην παράνοια των social media και των viral στιγμών. Στον σουρεαλισμό της τηλεοπτικής πραγματικότητας. Στην αγωνία του πολίτη που προσπαθεί να καταλάβει αν ζει σε κωμωδία ή σε δράμα. Μέσα από σύντομα, καταιγιστικά φλας, το έργο αποτυπώνει την ιλιγγιώδη ταχύτητα των εξελίξεων. Από την τεχνολογία που μας ξεπερνά μέχρι την πολιτική που μας μπερδεύει, η παράσταση είναι μια απολαυστικά αληθινή «selfie» μιας κοινωνίας που, αν και θολωμένη, δεν χάνει ποτέ το χιούμορ της.

Ακόμη, μίλησε με ενθουσιασμό και συγκίνηση για τη συμμετοχή του στο διαχρονικό έργο του Μολιέρου «Κατά Φαντασίαν Ασθενής». Χαρακτηριστικά είπε: «Χαίρομαι που μετά από 40 χρόνια καριέρας, πρώτη φορά δουλεύουμε ένα κλασικό κείμενο». Υπογράφει, μαζί με τον Θανάση Παπαθανασίου, τη διασκευή και σκηνοθεσία και προσεγγίζουν το κλασικό αυτό έργο με φρεσκάδα, ρυθμό και σύγχρονη ματιά, αναδεικνύοντας τόσο το εκρηκτικό χιούμορ όσο και τη διαχρονικότητά του. Στον εμβληματικό ρόλο του Αργκάν, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης έρχεται να δώσει τη δική του σπαρταριστή εκδοχή σε έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους του κλασικού ρεπερτορίου. Από τη συζήτηση δεν έλειψε και η αναφορά στην πολυετή καριέρα του στο θέατρο, την τηλεόραση και το σινεμά: «Γράφουμε ιστορίες καθημερινής τρέλας», είπε χαρακτηριστικά και, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την πολιτική ορθότητα στον σατιρικό λόγο, ανέφερε: «Δεν τη λάβαμε ποτέ υπ’ όψιν μας, ξέραμε τι να αποφύγουμε» και πρόσθεσε ότι: «Συχνά, όλο αυτό το θέμα είναι φαρισαϊσμός». Τέλος, σχετικά με το ότι ακόμα εργάζεται άοκνα και σε πολλές δουλειές, αντί να κάθεται σε θρόνο και να απολαμβάνει τις επιτυχίες του, είπε με νόημα: «Θρόνος μου είναι να πηγαίνω ακόμα και σήμερα στην πρόβα, η ζωή μου όλη είναι να βρίσκομαι στις πρόβες με τους ηθοποιούς μου».

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