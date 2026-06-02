Podcast – Τάνια Τρύπη: «Μέσω της Τέχνης και του Θεάτρου ο κόσμος μπορεί να βοηθηθεί στα ψυχικά του προβλήματα»

Η παράσταση «Λουλούδια Τσακισμένα», σε σύλληψη, συγγραφή και σκηνοθεσία της Τάνιας Τρύπη και παραγωγή της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, αποτελεί ένα πολυεπίπεδο καλλιτεχνικό έργο που βασίζεται σε πραγματικές μαρτυρίες και βιώματα ανθρώπων που έχουν υποστεί κακοποίηση. Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Αναφέρθηκε στη δημιουργία του έργου, το οποίο προσεγγίζει το φαινόμενο της βίας με ολιστικό τρόπο, αναδεικνύοντας: την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία, την ψυχολογική κακοποίηση και τους μηχανισμούς ελέγχου, τη σεξουαλική εκμετάλλευση και το trafficking, την κακοποίηση ανηλίκων και τη διαγενεακή μετάδοση του τραύματος. Εξήγησε ότι η δραματουργία δομείται ως μια πολυφωνική αφήγηση, όπου διαφορετικές φωνές και εμπειρίες συνυπάρχουν και συνδέονται, μετατρέποντας την ατομική εμπειρία σε συλλογική μαρτυρία. Ο θεατής δεν παρακολουθεί παθητικά, αλλά εμπλέκεται συναισθηματικά σε μια διαδρομή από τη σιωπή και τον φόβο προς τη συνειδητοποίηση, την έκφραση και, τελικά, την ενδυνάμωση. Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο του έργου είναι η trauma-informed προσέγγιση, καθώς η καλλιτεχνική επεξεργασία του υλικού γίνεται με σεβασμό στον τρόπο που το τραύμα βιώνεται και εκφράζεται, αποφεύγοντας τη δραματοποίηση και εστιάζοντας στην ανάκτηση της φωνής και της προσωπικής δύναμης.

Το έργο συνεχίζει την πορεία του και σε διεθνές επίπεδο, καθώς τον Ιούνιο προγραμματίζεται η παρουσίασή του στις Βρυξέλλες, με τη στήριξη της ευρωβουλευτού κυρίας Ελεονώρας Μελέτη και της Ελληνικής Κοινότητας Βρυξελλών.

Παράλληλα με το έργο αυτό, η ηθοποιός και σκηνοθέτρια μίλησε και για το ντοκιμαντέρ «ΙΑΣΙΣ επί σκηνής», που αποτελεί μια διεπιστημονική και ερευνητικά τεκμηριωμένη παραγωγή και εξετάζει τον ρόλο του θεάτρου ως εργαλείου ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η εφαρμοσμένη πρακτική της οργάνωσης, η οποία περιλαμβάνει: θεατρικά εργαστήρια για επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κ.ά.), βιωματικές ασκήσεις αυτογνωσίας, έκφρασης και επεξεργασίας συναισθημάτων, συμμετοχικές διαδικασίες πρόβας και παράστασης, καθώς και εφαρμογές της θεατρικής μεθοδολογίας σε ωφελούμενους και ωφελούμενες με ψυχικές δυσκολίες.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, το θέατρο λειτουργεί: ως χώρος ασφαλούς έκφρασης, ως μηχανισμός κάθαρσης και επεξεργασίας του τραύματος, ως εργαλείο ενδυνάμωσης και επαναπροσδιορισμού ταυτότητας, ως γέφυρα κοινωνικής ορατότητας και ένταξης.

Η Τάνια Τρύπη, μέσα από τις δράσεις αυτές, διαπιστώνει ότι «η Τέχνη είναι ο δρόμος για να μαλακώσουμε το όποιο τραύμα», καθώς επίσης ότι «μέσα από την Τέχνη και το θέατρο ο κόσμος μπορεί να βοηθηθεί στα ψυχικά του προβλήματα».

Τέλος, εξέφρασε τον θαυμασμό της σχετικά με τις ερωτήσεις που κάνουν οι έφηβοι μετά την προβολή της ταινίας και, μιλώντας για τα προσεχή της σχέδια, είπε ότι θα ξεκουραστεί για ένα διάστημα και μετά θα επιστρέψει. Τόνισε δε, με νόημα, ότι μετά από τόσα χρόνια στο επάγγελμα μπορεί πλέον η ίδια να επιλέγει σε ποιες δουλειές θα συμμετέχει.

