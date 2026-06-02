THEON: Νέες παραγγελίες 42 εκατ. ευρώ και πρόσθετα δικαιώματα αγοράς 27 εκατ. ευρώ

Νέες παραγγελίες συνολικής αξίας 42 εκατ. ευρώ για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 έως σήμερα εξασφάλισε η THEON International Plc, ενώ τα πρόσθετα δικαιώματα αγοράς ανέρχονται σε περίπου 27 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Το μεγαλύτερο μέρος των νέων συμβάσεων αφορά ηλεκτροπτικά συστήματα επίγνωσης κατάστασης για χερσαία οχήματα (Vehicle Awareness Systems) της θυγατρικής Kappa Optronics, τα οποία πρόκειται να εγκατασταθούν σε εκατοντάδες τεθωρακισμένα οχήματα κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι παραδόσεις του συγκεκριμένου προγράμματος προβλέπεται να πραγματοποιηθούν την περίοδο 2026-2028.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, η χρηματοδότηση της παραγγελίας θα προέλθει από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό SAFE (Security Action For Europe), ενώ προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής και άλλων χωρών στο ίδιο συμβόλαιο, γεγονός που δημιουργεί προοπτικές για επιπλέον πωλήσεις στο μέλλον.

Η νέα σύμβαση έρχεται να προστεθεί στην πρόσφατα ανακοινωθείσα παραγγελία του συστήματος PHYLAX, ενισχύοντας, σύμφωνα με την THEON, την παρουσία της στον τομέα των ηλεκτροπτικών συστημάτων πλατφόρμας και τη στρατηγική διαφοροποίησης των εσόδων της.

Από τις αρχές του 2026 μέχρι σήμερα, η συνολική αξία των νέων παραγγελιών της εταιρείας ανέρχεται σε 144 εκατ. ευρώ, ενώ τα πρόσθετα δικαιώματα αγοράς διαμορφώνονται σε 67 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση της εταιρείας έχει θέσει ως στόχο για τη φετινή χρήση οι νέες παραγγελίες να υπερβούν τις τιμολογήσεις, διατηρώντας δείκτη book-to-bill άνω του 1.

Η THEON επισημαίνει ότι η αυξημένη ευρωπαϊκή αμυντική δαπάνη και οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να στηρίζουν τη ζήτηση για αμυντικό εξοπλισμό και για το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της.

Παράλληλα, η εταιρεία επιβεβαιώνει τις οικονομικές της προβλέψεις για το 2026, εκτιμώντας αύξηση εσόδων περίπου 30% σε σύγκριση με το 2025, με περισσότερο από τα δύο τρίτα της ανάπτυξης να προέρχονται από οργανική μεγέθυνση.

Σχολιάζοντας τη νέα σύμβαση, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και διευθυντής επιχειρηματικής ανάπτυξης της THEON, Philippe Mennicken, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη παραγγελία αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 50% των σημερινών ετήσιων εσόδων της Kappa Optronics και εξασφαλίστηκε μόλις πέντε μήνες μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της από τη THEON. Όπως σημείωσε, η συνδυασμένη αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου προϊόντων της Kappa και του εμπορικού δικτύου της THEON συνέβαλε στην ενίσχυση του ανεκτέλεστου υπολοίπου παραγγελιών, ενώ η εταιρεία προσβλέπει σε περαιτέρω ανάπτυξη της παρουσίας της στον τομέα των πλατφορμών μέσω της επένδυσής της στη MERIO και άλλων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

