ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 11:49
Ηλεκτρονικό εμπόριο: Οι Έλληνες αγοράζουν ολοένα περισσότερο online αυξάνοντας σταδιακά και τις ψηφιακές δαπάνες

Οι online αγορές έχουν πάψει εδώ και καιρό να αποτελούν μια «εναλλακτική» επιλογή για τους Έλληνες καταναλωτές. Πλέον, το ηλεκτρονικό εμπόριο μετατρέπεται σταθερά σε βασικό κανάλι αγορών, με όλο και περισσότερους πολίτες να αγοράζουν συχνά προϊόντα και υπηρεσίες μέσω διαδικτύου, ξοδεύοντας μάλιστα περισσότερα χρήματα σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

Αυτό αποτυπώνει η νέα «Έρευνα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2026» που πραγματοποιήθηκε από τον GR.EC.A και το ELTRUN υπό την αιγίδα της eQuality NGO.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ελληνική αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου περνά πλέον σε πιο ώριμη φάση, με τους καταναλωτές να ενσωματώνουν τις ψηφιακές αγορές στην καθημερινότητά τους σχεδόν αυτονόητα.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 77,6% των καταναλωτών δηλώνει ότι πραγματοποιεί online αγορές «συχνά» ή «πολύ συχνά», ποσοστό που εμφανίζεται αυξημένο σε σχέση με το 2025.

Ο βασικός λόγος που ωθεί τους καταναλωτές στο ηλεκτρονικό εμπόριο παραμένει η ευκολία. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι οι online αγορές εξοικονομούν πολύτιμο χρόνο, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν και οι χαμηλότερες τιμές που μπορούν να βρουν στο διαδίκτυο.

Ειδικότερα, το 75,4% δηλώνει ότι οι ηλεκτρονικές αγορές του επιτρέπουν να αφιερώνει περισσότερο χρόνο σε άλλες δραστηριότητες, ενώ το 74,2% θεωρεί ότι πετυχαίνει καλύτερες τιμές σε σχέση με τα φυσικά καταστήματα.

Παράλληλα, το 64,2% αξιολογεί θετικά και την ταχύτητα της διαδικασίας αγοράς, στοιχείο που φαίνεται να αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία σε μια καθημερινότητα όπου οι καταναλωτές αναζητούν άμεσες και εύκολες λύσεις.

Στις πιο δημοφιλείς κατηγορίες online αγορών κυριαρχούν τα είδη ένδυσης και υπόδησης, με ποσοστό 75,7%, επιβεβαιώνοντας ότι η μόδα παραμένει η «βασίλισσα» του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Πολύ υψηλά βρίσκονται επίσης οι κρατήσεις καταλυμάτων με 73,3% και οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες με 68,5%, κάτι που συνδέεται άμεσα και με τη δυναμική του τουρισμού αλλά και τη συνήθεια των καταναλωτών να οργανώνουν πλέον ψηφιακά τα ταξίδια τους.

Ιδιαίτερα ισχυρή παραμένει και η αγορά delivery, καθώς το 64,5% δηλώνει ότι παραγγέλνει έτοιμο φαγητό online, ενώ μεγάλη ζήτηση εμφανίζουν και τα εισιτήρια για συναυλίες και εκδηλώσεις, με ποσοστό 62,7%.

Σημαντική θέση καταλαμβάνουν επίσης τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας, που συνεχίζουν να ενισχύουν την παρουσία τους στις ψηφιακές πωλήσεις.

Η έρευνα δείχνει ακόμη ότι οι περισσότεροι καταναλωτές εξακολουθούν να κινούνται σε σχετικά ελεγχόμενα επίπεδα δαπανών, με τη μηνιαία online κατανάλωση να παραμένει κυρίως κάτω από τα 500 ευρώ.

Ωστόσο, αυξάνεται σταδιακά και το ποσοστό εκείνων που πραγματοποιούν σημαντικά μεγαλύτερες ψηφιακές αγορές, στοιχείο που δείχνει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο κερδίζει συνεχώς μεγαλύτερο κομμάτι από το συνολικό πορτοφόλι των νοικοκυριών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για την εμπιστοσύνη προς τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Οι καταναλωτές φαίνεται πως δίνουν όλο και μεγαλύτερη σημασία στην αξιοπιστία του e-shop, στην ποιότητα εξυπηρέτησης και στη συνολική εμπειρία χρήσης.

Περισσότερη εμπιστοσύνη συγκεντρώνουν τα ηλεκτρονικά καταστήματα που διαθέτουν γνωστό brand ή συνδέονται με μεγάλες αλυσίδες λιανικής, ενώ ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο παίζουν η γρήγορη εξυπηρέτηση πριν και μετά την αγορά, η εύχρηστη ιστοσελίδα και οι θετικές αξιολογήσεις σε blogs και forums.

Η πρόεδρος του GR.EC.A, Κατερίνα Φραϊδάκη, σημείωσε ότι οι Έλληνες καταναλωτές πραγματοποιούν ολοένα συχνότερα ηλεκτρονικές αγορές, αυξάνοντας σταδιακά και τη μέση μηνιαία δαπάνη τους.

Όπως ανέφερε, η εξέλιξη αυτή αντανακλά όχι μόνο την ανάπτυξη της αγοράς αλλά και την αυξανόμενη εμπιστοσύνη που έχουν χτίσει τα ηλεκτρονικά καταστήματα μέσα από επενδύσεις στην ασφάλεια συναλλαγών, στην ποιότητα υπηρεσιών και στη συνολική εμπειρία πελάτη.

