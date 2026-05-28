Ο σχεδιασμός του Μαξίμου στη νέα πολιτική σκακιέρα μετά την ΕΛΑΣ – Πώς θα αντιμετωπίσει τον Τσίπρα

Λίγες ώρες αφότου ο Αλέξης Τσίπρας ξαναφόρεσε το κοστούμι του πολιτικού αρχηγού, αυτή τη φορά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, στο Μέγαρο Μαξίμου διαβάζουν την επιστροφή του ως μια εξέλιξη που αλλάζει τις ισορροπίες κυρίως στον χώρο της Κεντροαριστεράς, χωρίς να απειλεί την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας.

Η εκτίμηση δεν στηρίζεται απλά, σε υποθέσεις. Η χθεσινή δημοσκόπηση της Real Polls για το Protagon έδωσε στην κυβερνητική παράταξη το επιχείρημα που αναζητούσε. Η ΝΔ ανέβηκε στο 27,5% στην πρόθεση ψήφου, κερδίζοντας σχεδόν τρεις μονάδες από το 24,6% του Απριλίου, τότε που η δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και η υπόθεση Λαζαρίδη είχαν πληγώσει τα ποσοστά της. Η άνοδος αποδίδεται στη συμπίεση των αναποφάσιστων, που από το 18% υποχώρησαν στο 9%, και στην επανενεργοποίηση της σκληρής γαλάζιας βάσης λόγω της επανεμφάνισης του Αλέξη Τσίπρα.

Άλλωστε, στην ίδια δημοσκόπηση, στα σενάρια της δεύτερης κάλπης, το δίδυμο Μητσοτάκη-Τσίπρα δίνει στη Νέα Δημοκρατία τα πιο ισχυρά ποσοστά σε σχέση με τα δίδυμα Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη ή Μητσοτάκη-Καρυστιανού, και φτάνει τη Νέα Δημοκρατία σχεδόν σε όρια αυτοδυναμίας με ποσοστά 37% για το κυβερνών κόμμα και 31% για τον Αλέξη Τσίπρα.

Πάνω σε αυτά τα δεδομένα εδράζεται ολόκληρος ο σχεδιασμός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποφασίσει, σύμφωνα με συνεργάτες του, να μην ανεβάσει κατακόρυφα τους τόνους, ούτε να χρησιμοποιήσει έναν λόγο που αποπνέει τοξικότητα. Αντιθέτως, θα κινείται όλο και πιο συχνά στη γραμμή «το είπαμε, το κάναμε και θα κάνουμε ακόμη περισσότερα», συνεχίζοντας τις περιοδείες σε όλη τη χώρα. Από το συνέδριο του Πρώτου Θέματος έδωσε το στίγμα, επιλέγοντας να ταυτίσει το νέο εγχείρημα Τσίπρα με την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

«Αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ ή κάτι διαφορετικό δεν το ξέρουμε. Αυτό που άκουσα χθες μου φάνηκε μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν», σχολίασε, προσθέτοντας σκωπτικά ότι «το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη, κράτησε μόνο το ΕΛΑΣ». Στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν ότι η βασική σύγκρουση θα στηθεί στο δίπολο σταθερότητα ή επιστροφή στο παρελθόν, με τον Παύλο Μαρινάκη να μιλά για rebranding χωρίς αλλαγή περιεχομένου και τον Άδωνι Γεωργιάδη να αναγνωρίζει μεν λάμψη στον αντίπαλο, να προβλέπει δε δεύτερη θέση «χωρίς κάτι συγκλονιστικό».

Η Πειραιώς διαβάζει χωριστά κάθε πόλο. Για τον Αλέξη Τσίπρα η ανάγνωση είναι ότι ο «κανιβαλισμός» που προκαλεί στον χώρο της Αριστεράς λειτουργεί ευεργετικά για τη ΝΔ. Τα νούμερα το επιβεβαιώνουν. Στις δύο πρώτες δημοσκοπήσεις που δημοσιοποιήθηκαν και προτού εμφανιστούν τα ποσοστά των λεγόμενων συστημικών δημοσκοπήσεων, η ΕΛΑΣ εκτοξεύεται στο 14,1% και περνά δεύτερη, ο ΣΥΡΙΖΑ καταρρέει στο 1,2% ή ακόμα και στο 0,5% και η Νέα Αριστερά οδεύει προς νέες ανεξαρτητοποιήσεις.

Για το εγχείρημα Καρυστιανού, που στη Real Polls καταγράφεται τρίτο με 11,4%, οι γαλάζιες αναλύσεις τοποθετούν τη βασική του δεξαμενή δεξιότερα της ΝΔ, στους ψηφοφόρους της Ελληνικής Λύσης και της Νίκης, με ερείσματα στην αντισυστημική ψήφο εξού και μειώνει και τα ποσοστά της Πλεύσης Ελευθερίας. Κυβερνητικά στελέχη θεωρούν ότι η Μαρία Καρυστιανού, πρόσωπο που αναδείχθηκε μέσα από μια εθνική τραγωδία, οφείλει πλέον να κριθεί για τις θέσεις της, για το πρόγραμμα, τους συνεργάτες της και για όσα ακούγονται γύρω από επαφές με τη Μόσχα.

Για το ΠΑΣΟΚ, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αναγνωρίζεται ότι επί Βαγγέλη Βενιζέλου και της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά το κόμμα στάθηκε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, όταν η χώρα χρειάστηκε υπευθυνότητα. Καταλογίζεται όμως στη σημερινή ηγεσία ότι, ελλείψει προγραμματικού λόγου, υιοθετεί ρητορική περί συγκάλυψης και ξυλολίων, συνυπογράφει προτάσεις δυσπιστίας με την Πλεύση Ελευθερίας και αρνείται να ψηφίσει τον Γιάννη Στουρνάρα. Η πίεση αποτυπώνεται ωμά στους αριθμούς. Το ΠΑΣΟΚ περιορίζεται στο 8,6% και βλέπει την ΕΛΑΣ να το προσπερνά με διαφορά πέντε μονάδων.

Η αιχμηρή αντίδραση Ανδρουλάκη, που μίλησε για «one man show και ακριβοπληρωμένες καμπάνιες», προδίδει τον προβληματισμό στη Χαριλάου Τρικούπη. Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι αν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χάσει οριστικά τη δεύτερη θέση, το κόμμα θα εισέλθει σε περιδίνηση με φυγόκεντρες τάσεις, σενάριο που δεν θεωρείται καθόλου απίθανο. Άλλωστε, δεν είναι τυχαία τα όσα είπε χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης στη συνέντευξή του στο Πρώτο Θέμα. Ο Υπουργός Υγείας αναφερόμενος στο περίφημο ερώτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο της ΝΔ, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο αν χτυπήσει στις 3 τη νύχτα στο Μαξίμου είπε ότι αν ήταν ο κ. Βενιζέλος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ακόμα και αν το κόμμα είχε 4%, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα μπορούσε να θέσει αυτό το δίλημμα.

Με αυτά τα δεδομένα, οργανώνεται η κεντρική γαλάζια επιλογή. Η αυτοδυναμία παραμένει ο μοναδικός στόχος, χωρίς συζήτηση για συνεργασία ούτε με τον Τσίπρα ούτε με όσους υιοθέτησαν τη λογική της πάνω και κάτω πλατείας. Στο Μαξίμου υπενθυμίζουν ότι και το 2023 η απόσταση στις δημοσκοπήσεις ήταν μεγάλη, όμως ο στόχος επιτεύχθηκε. Η αισιοδοξία πάντως έχει και τις σκιές της. Η ίδια μέτρηση της Real Polls δίνει την εκτίμηση ψήφου της ΝΔ στο 29,1%, χαμηλότερα από το 30,6% του Απριλίου, ένδειξη ότι η ανάκαμψη δεν είναι ακόμη εδραιωμένη και ότι μέρος της γκρίζας ζώνης μετακινείται και σε άλλους κομματικούς σχηματισμούς.

Γαλάζιοι βουλευτές το αναγνωρίζουν κατ’ ιδίαν, σημειώνοντας ότι η άνοδος των τριών μονάδων στηρίχθηκε κυρίως στη συμπίεση των αναποφάσιστων, από το 18% στο 9%, και στην επιστροφή της σκληρής βάσης, ένα κεφάλαιο που μπορεί να διαρρεύσει ξανά με την πρώτη επαναφορά της σκανδαλολογίας στο προσκήνιο. Γι’ αυτό και στο περιβάλλον του πρωθυπουργού θεωρούν ότι το στοίχημα δεν κερδίζεται με τα γκάλοπ του Μαΐου, αλλά με το αν η κυβέρνηση καταφέρει να κρατήσει την ατζέντα στη σταθερότητα και την προοπτική. Σε ταραγμένους καιρούς, εκτιμούν ότι οι πολίτες αναζητούν ακριβώς αυτά τα δύο. Εκεί θέλουν να δοθεί η μάχη του 2027, με τον πρωθυπουργό να πιστεύει ότι διατηρεί το πλεονέκτημα, αρκεί να μην του το στερήσει η ίδια η καθημερινότητα της διακυβέρνησης.

