Εκλογικά καυτό το τρίγωνο Μητσοτάκη – Σαμαρά – Καραμανλή

Το γεγονός ότι η Ν.Δ. βρίσκεται απέναντι στον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά αποτελεί την πιο δύσκολη εξίσωση για το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς οι συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη αντιλαμβάνονται ότι οι συνέπειες από αυτό το μέτωπο θα είναι πολύ σοβαρές στις επόμενες εκλογές.

Όπως σημειώνουν μάλιστα γαλάζια στελέχη, το πρόβλημα έχει ξεφύγει από τον Σαμαρά, που ετοιμάζεται να κάνει καινούργιο κόμμα, και έχει μετατοπιστεί στον Καραμανλή, ο οποίος δεν διστάζει με κάθε ευκαιρία να δείξει τη διαφοροποίησή του απ’ όσα λέει και κάνει ο πρωθυπουργός.

Ήδη αρκετά στελέχη έχουν αρχίσει να αναρωτιούνται αν η πολιτική φιλία που υπάρχει ανάμεσα στους δύο άνδρες μπορεί να λειτουργήσει εις βάρος της Ν.Δ. με τους καραμανλικούς ψηφοφόρους να μετακινούνται προς το κόμμα του Σαμαρά. Στην κυβέρνηση άλλωστε δεν είδαν με ιδιαίτερα καλό μάτι την παρουσία σύσσωμης της καραμανλικής ομάδας στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη «Η νέα παγκόσμια τάξη. Το δίκαιο της ισχύος».

Εκεί, εκτός από τον βασικό ομιλητή, ήταν ο Καραμανλής, ο Σαμαράς, ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο Χρήστος Σταϊκούρας, ο Κώστας Σκρέκας, ο Κώστας Αχ. Καραμανλής, ο Μάξιμος Σενετάκης, ο Χαράλαμπος Αθανασίου, ο Αχιλλέας Καραμανλής, ο Μίλτος Χρυσομάλλης, ο Γιάννης Βαληνάκης, ο Γιώργος Βλάχος, ο Γιώργος Αλογοσκούφης, ο Σάββας Τσιτουρίδης και η Όλγα Κεφαλογιάννη.

Έντονη κόκκινη γραμμή

Στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν πολύ καλά ότι ο Καραμανλής δημόσια δεν πρόκειται να δημιουργήσει πρόβλημα στο κυβερνών κόμμα, καθώς το όνομά του είναι ταυτισμένο με τη Ν.Δ. Αυτό που δεν γνωρίζουν ωστόσο οι συνεργάτες του πρωθυπουργού είναι τι μήνυμα στέλνει στους ψηφοφόρους του κόμματος, αλλά και στην κοινωνία η διαρκής επαφή του με τον Σαμαρά τη στιγμή που ο τελευταίος ετοιμάζεται για το νέο κόμμα.

Παρασκηνιακά μάλιστα υπάρχουν ενδείξεις ότι μία σειρά στελέχη της καραμανλικής πτέρυγας είναι έτοιμα να προσχωρήσουν είτε ως υποψήφιοι είτε ως ψηφοφόροι στο υπό ίδρυση νέο δεξιό κόμμα. Ο Καραμανλής πάντως, έχοντας ως βασική ατζέντα τα θέματα δημοκρατίας, τις υποκλοπές και τα ελληνοτουρκικά, δείχνει με κάθε τρόπο την αντίδρασή του στους χειρισμούς αυτών των θεμάτων από την κυβέρνηση.

Το γεγονός ακόμα ότι αρνήθηκε να παραστεί στο συνέδριο της Ν.Δ. έδειξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να τραβήξει τη δική του κόκκινη γραμμή στο εσωκομματικό πεδίο. Πολλοί ισχυρίζονται μάλιστα ότι λειτουργεί πλέον απαλλαγμένος από τα δεσμά της «κομματικής ορθότητας» κι έχει αποφασίσει να μην αφήνει τίποτα αναπάντητο όταν διαφωνεί με τους χειρισμούς της κυβέρνησης.

Αδύνατη η επαναπροσέγγιση

Στην κυβέρνηση έχουν αρχίσει να μελετούν όλα τα πιθανά σενάρια που μπορεί να λειτουργήσουν εις βάρος τους.

Το πρώτο φυσικά έχει να κάνει με το πιθανό «κόμμα Σαμαρά», αφού ο ενδεχόμενος νέος πολιτικός φορέας μπορεί να κόψει από τη Ν.Δ. 3 με 5 ποσοστιαίες μονάδες. Πολλοί ισχυρίζονται ότι αυτό το ενδεχόμενο θα επιβεβαιωθεί μόνο στην πρώτη κάλπη, καθώς στη δεύτερη το εκλογικό μέγεθος του Σαμαρά θα συρρικνωθεί.

Το σενάριο αυτό θα πάρει διαφορετική διάσταση εάν ανάμεσα στα στελέχη που θα στηρίξουν τον πρώην πρωθυπουργό είναι η καραμανλική ομάδα. Τότε κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει ότι ο Μητσοτάκης θα υποστεί ένα μεγάλο πλήγμα που θα του στοιχίσει την πρωθυπουργία.

Γι’ αυτό άλλωστε μέχρι πριν από μερικές μέρες το Μέγαρο Μαξίμου έκανε προσπάθεια επαναπροσέγγισης του Σαμαρά, χωρίς ωστόσο κάποιο αποτέλεσμα. Όπως λένε στελέχη που γνωρίζουν τις προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού, ο μοναδικός τρόπος να μην προχωρήσει στη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα είναι ο Μητσοτάκης να μην ηγηθεί της Ν.Δ. στις επόμενες εκλογές.

Όπως είναι λογικό, τα σενάρια συμπόρευσης των δύο πρώην τα οποία θα έχουν ως αποτέλεσμα να δημιουργήσουν σοβαρό πρόβλημα στη Ν.Δ. έχουν δημιουργήσει εκνευρισμό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφερόμενος σε αυτά τα σενάρια τόνισε ότι «εγώ δεν ανήκω από μικρό παιδί στο “κόμμα Καραμανλή”, ανήκω στη Ν.Δ. που ίδρυσε ο εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής. Η Ν.Δ. είναι ένα κόμμα – εγώ μιλάω για το κόμμα που ανήκω, προφανώς, δεν είναι το μοναδικό – που ιδρύθηκε επί τη βάσει μιας πλατφόρμας ιδεών, μιας ιδρυτικής διακήρυξης, μιας σειράς θέσεων που εξελίσσονται βέβαια στον χρόνο.

Αυτό είναι ένας τύπος παράταξης, κόμματος. Υπάρχουν και οι άλλοι τύποι. Δεν θεωρώ ότι, αυτήν τη στιγμή, τον κόσμο που μας ακούει τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα η προσωπική ατζέντα κανενός, αλλά το πώς η κάθε παράταξη, το κάθε κόμμα, όπου επιλέγει ο καθένας να κινηθεί ιδεολογικά, θα είναι χρήσιμο για την καθημερινότητά του».

