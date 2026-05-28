Παγίδα τεκμηρίων: Πώς ένα μικρό λάθος στο Ε1 μπορεί να μετατρέψει μια κενή κατοικία σε φορολογικό «εφιάλτη»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, με εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων και ελεύθερους επαγγελματίες να βρίσκονται πάνω από τα πληκτρολόγια των λογιστών τους. Καθώς το σύστημα του Taxisnet δέχεται καθημερινά χιλιάδες έντυπα Ε1, οι παγίδες που κρύβονται πίσω από τα προσυμπληρωμένα στοιχεία είναι περισσότερες από κάθε άλλη φορά.

Το μεγαλύτερο «αγκάθι» της φετινής διαδικασίας αποδεικνύεται η διαχείριση των ακινήτων και ο τρόπος με τον οποίο αυτά ενεργοποιούν τα τεκμήρια διαβίωσης. Ένα απλό, απρόσεκτο λάθος ή η τυφλή εμπιστοσύνη στα δεδομένα που «τραβάει» αυτόματα η ΑΑΔΕ, μπορεί να κοστίσει ακριβά, μετατρέποντας ακόμη και ένα ξενοίκιαστο, κενό ακίνητο σε φορολογική «βόμβα» εκατοντάδων ευρώ.

Ακολουθούν οι 5 πιο επικίνδυνες παγίδες του Ε1 που πρέπει να προσέξετε πριν πατήσετε την «Οριστική Υποβολή».

Το «θρίλερ» της Ιδιοκατοίκησης (Πίνακας 5.1)

Πολλοί φορολογούμενοι υποθέτουν λανθασμένα ότι επειδή έχουν δηλώσει ορθά την ακίνητη περιουσία τους στο έντυπο Ε2 (για εισοδήματα από ενοίκια), το σύστημα θα ενημερώσει σωστά και το Ε1. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Η κύρια ή η δευτερεύουσα κατοικία πρέπει να αποτυπώνεται με ακρίβεια στον Πίνακα 5.1 των τεκμηρίων. Αν υπάρξει αναντιστοιχία με τα δεδομένα του Ε9, το σύστημα υπολογίζει το τεκμαρτό εισόδημα με βάση τη δική του, συχνά δυσμενέστερη, ερμηνεία.

Η παγίδα της «Αλλαγής Κατοικίας» μέσα στο έτος

Αν μετακομίσατε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, η υποχρέωσή σας είναι να δηλώσετε και τα δύο ακίνητα (παλιό και νέο), επιμερίζοντας με ακρίβεια τους μήνες χρήσης.

Προσοχή: Εάν ξεχάσετε να συμπληρώσετε τους συγκεκριμένους μήνες στον αντίστοιχο κωδικό, το σύστημα έχει την τάση να υπολογίζει 12μηνο τεκμήριο διαβίωσης και για τα δύο σπίτια, διπλασιάζοντας αυθαίρετα τη φορολογική επιβάρυνση.

Τα «ξεχασμένα» κενά και ημιτελή ακίνητα

Πρόκειται για την πιο συχνή παγίδα των τελευταίων ετών. Τα ακίνητα που παρέμειναν κενά ή ημιτελή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους πρέπει να δηλωθούν ρητά με τον αντίστοιχο κωδικό. Εάν ο φορολογούμενος προσπεράσει τα προσυμπληρωμένα στοιχεία χωρίς να κάνει τη διόρθωση, η εφορία θεωρεί ότι το ακίνητο ήταν πλήρως λειτουργικό και κατοικήσιμο, επιβάλλοντας κανονικά τεκμήριο διαβίωσης σαν να έμενε κάποιος μέσα.

Ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα με «κομμένο» ρεύμα

Ακόμη και αν ένα ακίνητο ήταν απολύτως άδειο και είχε γίνει διακοπή της ηλεκτροδότησης (ρολόι κομμένο), αν η πληροφορία αυτή δεν διασταυρωθεί σωστά στο έντυπο, το Taxisnet το βλέπει ως «ανοιχτό». Το τεκμήριο τρέχει κανονικά, εκτός αν ο φορολογούμενος αναγράψει τον αριθμό παροχής και αποδείξει τη διακοπή με τα απαραίτητα έγγραφα του ΔΕΔΔΗΕ.

Το «κρυφό» άθροισμα που αλλάζει την κλίμακα

Το τεκμήριο μιας κατοικίας δεν έρχεται ποτέ μόνο του. Προστίθεται:

Στο τεκμήριο του αυτοκινήτου (αν υπάρχει).

Στις τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείων ή καρτών.

Στην ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης (3.000 ευρώ για άγαμο, 5.000 ευρώ για ζευγάρι).

Αυτό το άθροισμα δημιουργεί μια τεχνητή εισοδηματική εικόνα. Έτσι, ένας πολίτης με πραγματικό εισόδημα π.χ. 6.000 ευρώ, μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με τεκμαρτό εισόδημα 12.000 ευρώ, πληρώνοντας φόρο για χρήματα που δεν κέρδισε ποτέ.

SOS: Τι πρέπει να κάνετε πριν την υποβολή

Πριν ο λογιστής σας ή εσείς πατήσετε το κουμπί της οριστικοποίησης, ανοίξτε τον υποπίνακα του 5.1 στο Ε1. Εκεί σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε αν θα εμφανιστεί η περσινή εικόνα ή η τρέχουσα εικόνα του Ε9.

Αν εντοπίσετε οποιαδήποτε διαφωνία ή λάθος στα τετραγωνικά, τους ορόφους ή τους μήνες, μην διστάσετε να κάνετε διαγραφή και επανυποβολή των σωστών στοιχείων. Μια προσεκτική ματιά λίγων λεπτών είναι ικανή να σας γλιτώσει από έναν αναπάντεχο φορολογικό εφιάλτη.

Διαβάστε επίσης

Η παγίδα του εύκολου πλουτισμού μέσω social media – Ο Νίκος Βασιλάκος προειδοποιεί για τις επενδυτικές συμβουλές στο TikTok και το Instagram

Drones, μυστικοί εφοριακοί και 50.000 έλεγχοι στα νησιά το φετινό καλοκαίρι

Το πετρέλαιο Brent κάτω από τα 98 δολάρια, καθώς οι επενδυτές ποντάρουν σε συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν