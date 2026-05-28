Οι ΗΠΑ χτυπούν ξανά το Ιράν: Κατέρριψαν drones και βομβάρδισαν βάση κοντά στο Ορμούζ – «Τα Στενά θα είναι ανοιχτά για όλους», διεμήνυσε ο Τραμπ

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν τέσσερα ιρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, τα οποία, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, θεωρήθηκαν «απειλή» για τις δυνάμεις των ΗΠΑ και την εμπορική ναυσιπλοΐα. Παράλληλα, αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν σταθμό ελέγχου drones κοντά στην Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο Ιράν, αποτρέποντας, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την εκτόξευση πέμπτου drone.

Πρόκειται για τη δεύτερη στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα, όπως μετέδωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Τα τέσσερα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης που καταρρίφθηκαν «ήγειραν απειλή για τις δυνάμεις των ΗΠΑ και την εμπορική θαλάσσια κίνηση», ανέφεραν το CNN και οι «New York Times», επικαλούμενα Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα πλήγματα στο έδαφος, κοντά στην Μπαντάρ Αμπάς, απέτρεψαν την απογείωση πέμπτου μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος.

Πώς έγινε η επιχείρηση

Σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, το Ιράν εκτόξευσε τέσσερα επιθετικά drones μίας κατεύθυνσης εναντίον αμερικανικών και εμπορικών πλοίων νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου F/A-18 Hornet, F-16 Fighting Falcon και F-35 Lightning II κατέρριψαν τα drones.

Στη συνέχεια, αμερικανικά F/A-18 έπληξαν σταθμό ελέγχου drones κοντά στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, πριν αυτός προλάβει να εκτοξεύσει πέμπτο μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι οι επιχειρήσεις είχαν περιορισμένο και αμυντικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν κλιμάκωση ικανή να οδηγήσει σε κατάρρευση της εύθραυστης εκεχειρίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν υπήρξαν θύματα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Εκρήξεις στην Μπαντάρ Αμπάς

Νωρίτερα, περί τη 01:30 ώρα Ελλάδας, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS μετέδωσε ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάς.

Η πόλη διαθέτει λιμάνι στρατηγικής σημασίας στο Στενό του Ορμούζ και θεωρείται ένα από τα κυριότερα κέντρα επιχειρήσεων του Ιράν στην περιοχή του Κόλπου.

Στις αρχές της εβδομάδας, ιρανικά μέσα ενημέρωσης είχαν επίσης αναφερθεί σε εκρήξεις στην ίδια περιοχή, κάνοντας λόγο για ανταλλαγές πυρών με τον στρατό των ΗΠΑ.

Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσινγκτον για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, η οποία βρίσκεται σε εφαρμογή από τις αρχές Απριλίου.

Δεν είναι, πάντως, σαφές ποια πλευρά άνοιξε πρώτη πυρ.

Τραμπ: «Τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους»

Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, ξεκαθάρισε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του.

Ερωτηθείς εάν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε στο Ιράν και στο Ομάν να έχουν τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι, θα είναι ανοικτά για όλους».

«Πρόκειται για διεθνή ύδατα. Κανείς δεν πρόκειται να έχει τον έλεγχό τους. Θα τα επιβλέπουμε, αλλά κανείς δεν πρόκειται να έχει τον έλεγχο», συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «αυτό το ζήτημα περιλαμβάνεται στις διαπραγματεύσεις» που διεξάγονται.

Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, επισήμανε ότι οι αξιώσεις της Ουάσινγκτον δεν έχουν ακόμη ικανοποιηθεί.

«Το Ιράν είναι πολύ πρόθυμο. Θέλουν πολύ να καταλήξουν σε συμφωνία. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν φτάσει εκεί… Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά θα είμαστε. Είτε θα είμαστε είτε θα πρέπει απλώς να τελειώσουμε τη δουλειά», δήλωσε ο Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων.

Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την ιρανική πλευρά εξέφρασε και ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο.

«Νομίζω πως έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος και κάποιο ενδιαφέρον», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «θα δούμε τις επόμενες ώρες και ημέρες» εάν μπορεί να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος.

Οι κυρώσεις και οι «κόκκινες γραμμές» των ΗΠΑ

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε στο PBS News ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προσφέρουν στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για να παραδώσει η Τεχεράνη τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού.

Η Ολίβια Γουέιλς, εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν ομαλά.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει τις «κόκκινες γραμμές» του.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Κέντρο καραντίνας για τον Έμπολα στην Κένυα – «Κανένα κρούσμα δεν θα μπει στη χώρα», δηλώνει ο Ρούμπιο

Στο νοσοκομείο η βασίλισσα Σόνια της Νορβηγίας με καρδιακά προβλήματα

Φυλάκιση τριών ετών και πέντε μηνών στον προσωπικό βοηθό του Μάθιου Πέρι που του έδινε κεταμίνη