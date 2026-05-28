Έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τα ΓΕΛ αύριο – Βασικές οδηγίες

Με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο, Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 οι φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων, που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27.
Διαλείμματα, σωστός ύπνος, αποφυγή συγκρίσεων και αντιμετώπιση κάθε εξέτασης ξεχωριστά είναι οι βασικές συμβουλές που δίνονται προς τους υποψήφιους, πριν από την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων, προκειμένου να διαχειριστούν τον χρόνο, το διάβασμα, αλλά και το άγχος τους.
«Οι Πανελλαδικές είναι από εκείνες τις στιγμές που οι νέοι άνθρωποι νιώθουν ότι κρατούν στα χέρια τους ολόκληρο το μέλλον τους. Θέλω όμως, να θυμίσω στα παιδιά ότι καμία εξέταση δεν μπορεί να μετρήσει την αξία, τη δύναμη, το ταλέντο ή τα όνειρά τους», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η ψυχολόγος, Στέλλα Αργυρίου.
Με αφορμή την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων, η κ. Αργυρίου απαρίθμησε πέντε βασικές συμβουλές για να έχουν κατά νου οι υποψήφιοι:
Να κάνουν μικρά διαλείμματα και να ξεκουράζουν το μυαλό τους.
Να κοιμούνται σωστά, καθώς η ξεκούραση βοηθά τη μνήμη.
Να μην αναλύουν ξανά και ξανά το προηγούμενο μάθημα στο οποίο έχουν εξεταστεί.
Να συγκεντρώνονται μόνο στο επόμενο βήμα που έχουν να κάνουν και όχι σε όλη τη διαδρομή.
Να αποφύγουν τη σύγκριση με άλλους μαθητές.
«Αυτές τις ημέρες μην μπείτε στη διαδικασία να συγκρίνετε τον εαυτό σας με κανέναν. Κοιτάξτε μόνο τη δική σας διαδρομή και αναγνωρίστε πόσο δρόμο έχετε ήδη διανύσει», είπε, απευθυνόμενοι προς τους υποψηφίους.
«Πίσω από κάθε σελίδα που διαβάστηκε, πίσω από κάθε ξενύχτι, υπάρχει επιμονή, κόπος και δύναμη. Η ζωή δεν καθορίζεται από μία ημέρα και ένα γραπτό. Συχνά, οι πιο όμορφες διαδρομές ξεκινούν από δρόμους που δεν είχαμε καν σχεδιάσει.
Μπείτε στην αίθουσα με το κεφάλι ψηλά. Μην πάτε να αποδείξετε ποιοι είστε. Πηγαίνετε να δείξετε όσα με αγάπη και κόπο κατακτήσατε.
Πιστέψτε στον εαυτό σας, γιατί έχετε περισσότερες δυνάμεις από όσες νομίζετε. Το μέλλον δεν περιμένει τους αλάνθαστους, ανοίγει την πόρτα σε εκείνους που τολμούν να προχωρήσουν», πρόσθεσε.
Υπενθυμίζεται ότι, έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία η τηλεφωνική γραμμή 1550, για την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων και των οικογενειών τους.
Η γραμμή, που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του υπουργείου Παιδείας και στελεχώθηκε από ψυχολόγους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) της επικράτειας και του Υπουργείου Υγείας, είναι δωρεάν και θα λειτουργεί μέχρι και την 30 Ιουνίου 2026.
Ως ώρα έναρξης εξέτασης έχει ορισθεί η 08:30 και έτσι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης είναι τρεις ώρες.
Μαζί τους, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα εξής:
