Το πετρέλαιο Brent «βλέπει» πάλι τα 100 δολάρια μετά την κλιμάκωση της έντασης στο Ιράν

Σε νέα άνοδο οδεύουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που διαφωνούν σε μια σειρά από θέματα που σχετίζονται με τον τερματισμό του πολέμου.

Οι αναφορές για νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν πυροδότησαν επίσης φόβους για κλιμάκωση του πολέμου και για παράταση του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ πυροδοτώντας νέα αναστάτωση στην αγορά του πετρελαίου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent διαπραγματεύονται σε τιμές πάνω από τα 97-98 δολάρια το βαρέλι καλύπτοντας μέρος από το χαμένο έδαφος μετά την πτώση στις τελευταίες συνεδριάσεις. Οι τιμές σημειώνουν άνοδο που αγγίζει το 4%.

Στο ίδιο μοτίβο, ανοδικά, κινούνται και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου WTI που διαπραγματεύεται πάνω από τα 92 δολάρια το βαρέλι.

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι όσο εντείνεται η αβεβαιότητα για τα τεκταινόμενα στο μέτωπο του πολέμου δεν είναι εφικτό να σταθεροποιηθούν οι τιμές του «μαύρου χρυσού». Μεταξύ των κύριων εμποδίων για μια συμφωνία ειρήνης από ΗΠΑ και Ιράν εντοπίζουν τις απαιτήσεις της Τεχεράνης να διατηρήσει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και να διατηρήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε επίσης ότι η Ουάσινγκτον δεν θα δεχτεί αυτό που χαρακτήρισε ως κακή συμφωνία, ενώ απέρριψε οποιαδήποτε άρση των κυρώσεων παρά τις εκκλήσεις του Ιράν για τερματισμό των επιθέσεων και οικονομικές παραχωρήσεις.

Πάντως παρά την άνοδο στις τελευταίες συνεδριάσεις, οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν πτώση για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα μετά τις προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν για μια ειρηνευτική συμφωνία και άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

