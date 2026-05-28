Αλέξης Τσίπρας: «Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού της με την Ιστορία» – Το νέο βίντεο από το Θησείο

Το πρωί της Πέμπτης (28.5.26) ο Αλέξης Τσίπρας δημοσίευσε στα social media ένα νέο βίντεο με όλα όσα έγινα το βράδυ της 26ης Μαΐου, στην παρουσίαση του κόμματος ΕΛ.Α.Σ, με πανοραμικές λήψεις από drone, πλάνα από την άφιξή του στο Θησείο αλλά και αποσπάσματα από την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού.

Στη λεζάντα της ανάρτησης αναφέρεται: «Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ήρθε συνεπής στο ραντεβού της με την ιστορία. Τώρα ξεκινάμε όλοι και όλες μαζί ένα όμορφο ταξίδι συμμετοχής και αγώνα για μια καλύτερη Ελλάδα».

Το αμέσως επόμενο διάστημα ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να πυκνώσει τις εμφανίσεις του και να δώσει έμφαση στην παρουσίαση των πολιτικών και προγραμματικών θέσεων της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, δίνοντας το ακριβές πολιτικό στίγμα ενώ πολύ σύντομα ο πρώην πρωθυπουργός αναμένται να πάει στον Άρειο Πάγο για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός.

