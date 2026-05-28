Φωκίδα: Λύκος επιτέθηκε σε γυναίκα – «Ήταν ένα τεράστιο ζώο»

Ένα σοκαριστικό περιστατικό έλαβε χώρα στη Φωκίδα, και συγκεκριμένα στην περιοχή Μαγούλα της Δωρίδας, όταν λύκος επιτέθηκε σε γυναίκα που βρισκόταν μαζί με το κοπάδι της σε ορεινή περιοχή.

Φωκίδα: Η γυναίκα έδωσε μάχη για να απωθήσει τον λύκο

Η γυναίκα προσπάθησε με φωνές και χτυπήματα να απομακρύνει το άγριο ζώο, δίνοντας μάχη για περίπου δέκα λεπτά μέχρι να καταφέρει να το απωθήσει.

Στη συνέχεια, ενημέρωσε το Δασονομείο Ευπαλίου, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν το περιστατικό.

«Μόλις είδα τον λύκο, φώναξα για να μην κάνει ζημιά στα ζώα, αλλά αυτός επιτέθηκε σε μένα. Είχε ανοιχτό το στόμα, μούγκριζε και έβγαζε σάλια.

Ήταν ένα τεράστιο ζώο», περιέγραψε η κ. Ανθούλα.

