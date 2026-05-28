Αγίου Πνεύματος: Πώς αμείβονται όσοι δουλέψουν – Για ποιους είναι αργία

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος σχεδόν… έφτασε, αν και για όσους εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα δεν θεωρείται για όλους επίσημη αργία.

Το ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ διευκρινίζει ότι η Δευτέρα 1η Ιουνίου 2026 (Αγίου Πνεύματος) δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αργούν εάν η ημέρα του Αγίου Πνεύματος έχει χαρακτηρισθεί αργία με απόφαση Περιφερειάρχη, όπως και με διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή.

Κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι ως προς την προσαύξηση της αμοιβής για την εργασία που παρέχεται νόμιμα κατά την ημέρα του Αγίου Πνεύματος.

Δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ρεπό με την αργία

Εάν οι εργαζόμενοι μισθωτοί δεν εργαστούν σύμφωνα με τα παραπάνω, θα λάβουν κανονικά το μισθό τους, ενώ όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους.

Τονίζεται ότι δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό) με την ημέρα του Αγίου Πνεύματος εφόσον λογίζεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Αν, παρά το ότι έχει χαρακτηρισθεί η ημέρα του Αγίου Πνεύματος πρόσθετη εορτή αργία για μία επιχείρηση, αυτή λειτουργήσει φέτος κατ’ εξαίρεση, τότε οι εργαζόμενοι που απασχολούνται δικαιούνται προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο ημερομίσθιό τους (εφόσον αμείβονται με ημερομίσθιο) ή στο 1/25 του μηνιαίου μισθού τους (εφόσον αμείβονται με μηνιαίο μισθό).

