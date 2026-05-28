ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 08:45
ΕΛΛΑΔΑ

28.05.2026 08:18

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Αθήνα για την απολογία τους μεταφέρονται οι 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης (video)

28.05.2026 08:18
Σε εξέλιξη είναι από τα ξημερώματα η μεταγωγή στην Αθήνα των 17 συλληφθέντων στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Λίγο πριν τις 4, οι 17 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, επιβιβάστηκαν στο λεωφορείο του τμήματος Μεταγωγών μπροστά από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.

Οι 17 κατηγορούμενοι αναμένεται να περάσουν το κατώφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα στις 11 το πρωί, προκειμένου να τους ασκηθούν οι ίδιες ποινικές διώξεις με τις οποίες βαρύνονται.

Οι ίδιοι θα ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από το ελληνικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Η εγκληματική οργάνωση είχε μπει στο στόχαστρο της αστυνομίας από τον Νοέμβρη του 2025, ενώ η δράση του πάει πίσω τουλάχιστον το 2019

Οι επιδοτήσεις που είχαν εισπράξει από παράνομες επιδοτήσεις υπολογίζεται σε 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η συντριπτική πλειονότητα των εμπλεκομένων προέρχεται από τους νομούς Θεσσαλονίκης και Σερρών, ενώ σύμφωνα με την έρευνα αρκετά μέλη συνδέονταν με συγγενικές σχέσεις.

Η δικογραφία περιλαμβάνει 317 κατηγορούμενους, εκ των οποίων 302 εισέπραξαν παράνομες επιδοτήσεις. 

Οι περισσότεροι κατηγορούμενοι δεν είχαν καμία σχέση με τον αγροτικό κόσμο.  Η οργάνωση είχε διαρκή δράση, επιχειρησιακή ιεραρχία και σαφώς διακριτούς ρόλους, με γεωγραφική διασπορά σε μεγάλο μέρος της ελληνικής επικράτειας.

Η έρευνα των Αρχών κατέγραψε συγκεκριμένη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκομένων. Έξι αρχηγικά μέλη φέρονται να είχαν τον κεντρικό σχεδιασμό και τον εντοπισμό αγροτεμαχίων, βασικά μέλη παραχωρούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς για τη διακίνηση των χρημάτων, ενώ τα υπόλοιπα μέλη υπέβαλαν τις ψευδείς αιτήσεις ενίσχυσης.

Μεταξύ των εμπλεκομένων περιλαμβάνονται καθαρίστριαανειδίκευτοι εργάτεςοδηγοί φορτηγώνδιανομείς και σερβιτόροι, γεγονός που, σύμφωνα με τις Αρχές, ενισχύει την εκτίμηση ότι οι συμμετοχές εξυπηρετούσαν κυρίως την παράνομη είσπραξη ενισχύσεων.

Θάνος Λέκκας: «Όλοι έχουμε περάσει κατάθλιψη και δεν το καταλαβαίνουμε» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Συνελήφθη ιερέας για… άσκοπους πυροβολισμούς σε πανηγύρι

ΣΙΝΕΜΑ

Κριτική ταινιών: «Homo sapiens?» και «Ένας ποιητής» – Οι απόκληροι της λατινοαμερικανικής κοινωνίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γραφεία δύο ταχυτήτων στην Αθήνα: «Χρυσά» ενοίκια στα καλά ακίνητα, αζήτητα τα παλιά κτίρια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: «Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού της με την Ιστορία» – Το νέο βίντεο από το Θησείο

MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή επίθεση στην Πατησίων: Στο κεφάλι του θύματος στόχευαν οι δράστες (Photos/Video)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

