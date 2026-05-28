Σε εξέλιξη είναι από τα ξημερώματα η μεταγωγή στην Αθήνα των 17 συλληφθέντων στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Λίγο πριν τις 4, οι 17 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, επιβιβάστηκαν στο λεωφορείο του τμήματος Μεταγωγών μπροστά από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.

Οι 17 κατηγορούμενοι αναμένεται να περάσουν το κατώφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα στις 11 το πρωί, προκειμένου να τους ασκηθούν οι ίδιες ποινικές διώξεις με τις οποίες βαρύνονται.

Οι ίδιοι θα ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από το ελληνικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Η εγκληματική οργάνωση είχε μπει στο στόχαστρο της αστυνομίας από τον Νοέμβρη του 2025, ενώ η δράση του πάει πίσω τουλάχιστον το 2019.

Οι επιδοτήσεις που είχαν εισπράξει από παράνομες επιδοτήσεις υπολογίζεται σε 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η συντριπτική πλειονότητα των εμπλεκομένων προέρχεται από τους νομούς Θεσσαλονίκης και Σερρών, ενώ σύμφωνα με την έρευνα αρκετά μέλη συνδέονταν με συγγενικές σχέσεις.

Η δικογραφία περιλαμβάνει 317 κατηγορούμενους, εκ των οποίων 302 εισέπραξαν παράνομες επιδοτήσεις.

Οι περισσότεροι κατηγορούμενοι δεν είχαν καμία σχέση με τον αγροτικό κόσμο. Η οργάνωση είχε διαρκή δράση, επιχειρησιακή ιεραρχία και σαφώς διακριτούς ρόλους, με γεωγραφική διασπορά σε μεγάλο μέρος της ελληνικής επικράτειας.

Η έρευνα των Αρχών κατέγραψε συγκεκριμένη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκομένων. Έξι αρχηγικά μέλη φέρονται να είχαν τον κεντρικό σχεδιασμό και τον εντοπισμό αγροτεμαχίων, βασικά μέλη παραχωρούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς για τη διακίνηση των χρημάτων, ενώ τα υπόλοιπα μέλη υπέβαλαν τις ψευδείς αιτήσεις ενίσχυσης.

Μεταξύ των εμπλεκομένων περιλαμβάνονται καθαρίστρια, ανειδίκευτοι εργάτες, οδηγοί φορτηγών, διανομείς και σερβιτόροι, γεγονός που, σύμφωνα με τις Αρχές, ενισχύει την εκτίμηση ότι οι συμμετοχές εξυπηρετούσαν κυρίως την παράνομη είσπραξη ενισχύσεων.

