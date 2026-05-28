SOS: Έξαρση γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Αττικόν σε υγειονομικούς, ασθενείς και συνοδούς εξαιτίας των ράντζων

Κόκκινος συναγερμός» έχει σημάνει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικό Νοσοκομείο εξαιτίας της ενδονοσοκομειακή επιβεβαιωμένη έξαρση γαστρεντερίτιδας από νοροϊό, που έχει στείλει στο κρεβάτι 25 υγειονομικούς και δεκάδες ασθενείς και συνοδούς.

Αιτία της διασποράς είναι οι ακατάλληλες συνθήκες νοσηλείας των ασθενών πάνω στα ράντζα.

Τα παραπάνω καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων του Π.Γ.Ν. «Αττικόν», το οποίο κρούει τον κώδωνα του κίνδυνου και εκφράζει την έντονη ανησυχία του, για την υγεία τόσο των ασθενών όσο και των εργαζομένων που ταλαιπωρούνται τις τελευταίες ημέρες.

Παράλληλα εξηγεί ότι η έξαρση γαστρεντερίτιδας από νοροϊό δεν είναι ένα απλό «συμβάν» αποκομμένο από τη συνολική κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο.

Η διασπορά ενός τόσο μεταδοτικού ιού μέσα σε ένα νοσοκομείο όπως το «Αττικόν» βρίσκει έδαφος στην υποστελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό και στην απαράδεκτη κατάσταση των ράντζων και της μόνιμης υπερπληρότητας, σύμφωνα με τους εργαζομένους.

«Εδώ και 13 χρόνια προειδοποιούμε: ένα νοσοκομείο που λειτουργεί μονίμως πάνω από τα όριά του, με διαδρόμους γεμάτους ράντζα, με ασθενείς στοιβαγμένους (χειρουργικούς, ανοσοκατασταλμένους, βαριά πάσχοντες, υπερήλικες), με προσωπικό που τρέχει να καλύψει πολλαπλά πόστα, δεν μπορεί να εξασφαλίσει τους στοιχειώδεις όρους ασφαλούς νοσηλείας.» όπως εξηγεί ο σύλλογος εργαζομένων.

Επιπλέον ο σύλλογος καλεί την ηγεσία του υπουργείου Υγείας και τη Διοίκηση του νοσοκομείου: « να καταργήσουν επιτέλους τα ράντζα» ενώ παράλληλα αναρωτιούνται εάν: «Θα παρέμβει ο εισαγγελέας; Έχουμε υποβάλει μήνυση εδώ και 6 μήνες!».

Την ίδια ώρα θέτουν το ερώτημα: «Πώς θα εφαρμοστούν τα μέτρα απομόνωσης, περιορισμού μετακινήσεων, ξεχωριστής χρήσης τουαλέτας και αυστηρής υγιεινής, όταν δεκάδες ασθενείς νοσηλεύονται σε ράντζα στους διαδρόμους, χωρίς στοιχειώδεις υποδομές;».

Το Σωματείο καλεί όλο το προσωπικό να συμμορφωθεί με τους κανόνες υγιεινής και τις οδηγίες της Επιτροπής Λοιμώξεων που αντέδρασε άμεσα.

Ταυτόχρονα επισημαίνει πως η ευθύνη είναι πολιτική και διοικητική και «βαραίνει όλες τις κυβερνήσεις που αντιμετωπίζουν την Υγεία ως κόστος, που αφήνουν τα νοσοκομεία χωρίς μόνιμο προσωπικό, που αποδέχονται τα ράντζα ως «κανονικότητα», που μετατρέπουν τα δημόσια νοσοκομεία σε χώρους διαρκούς έκτακτης ανάγκης.».

Το σωματείο ζητάει:

Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς και να εξασφαλιστεί η άμεση απομάκρυνση από την εργασία όλων των συμπτωματικών εργαζομένων.

Να εξασφαλιστούν επαρκή μέσα ατομικής προστασίας, υλικά απολύμανσης, ξεχωριστοί χώροι όπου απαιτείται και όλες οι αναγκαίες υποδομές για την ασφαλή νοσηλεία.

Να σταματήσει η απαράδεκτη κατάσταση με τα ράντζα και τη νοσηλεία ασθενών σε διαδρόμους και ακατάλληλους χώρους.

Να γίνουν άμεσα μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, με βάση τις πραγματικές ανάγκες του νοσοκομείου.

Επιπλέον ζητάει από το υπουργείο Υγείας να λάβει έκτακτη απόφαση τουλάχιστον για την επόμενη εφημερία του Σάββατου 30 Μαΐου να αποδεσμευτεί το Αττικόν από το πρόγραμμα Γενικής Εφημερίας του λεκανοπέδιου και τονίζει ότι: « Νέες εισαγωγές και νέα ράντζα σημαίνει υγειονομικό έγκλημα. Το «Αττικόν» δεν αντέχει άλλο.»

