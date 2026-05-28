Αλέξης Τσίπρας: Στις 12 το μεσημέρι πάει στον Άρειο Πάγο για την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ

Στις 12 το μεσημέρι θα μεταβεί στον Άρειο Πάγο, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματός του.

Όπως είναι γνωστό ο τίτλος του νέου κόμματος είναι «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» και σε συντομία ΕΛ.Α.Σ. – ονομασία που προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις.

Τον Αλ.Τσίπρα θα συνοδεύουν η εκπρόσωπος και οι αναπληρωτές εκπρόσωποι της Συμπαράταξης, καθώς και η Μαρία Λεπενιώτη, σνυπογράφουσα της ιδρυτικής διακήρυξης.

«Ξεκινήσαμε έναν αγώνα προς την κοινωνία. Ξεκινάμε και ζητούμε οι πολίτες να μπουν στην πλατφόρμα του myelas, να υπογράψουν την ιδρυτική μας διακήρυξη, έτσι ώστε να νιώσουν κοινωνοί αυτής της νέας προσπάθειας.

Το όνομά μας νομίζω ότι είναι πολύ σαφές και συγκεκριμένο σε ό,τι αφορά την ταυτότητά μας.

Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη και υπερήφανη για αυτή την ταυτότητα» ανέφερε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του κόμματος Άννα Παπαδόπουλου.

Γεωργιάδης: Το «ΕΛΑΣ» μπορεί να μην περάσει από τον Άρειο Πάγο

«Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι το όνομα “ΕΛΑΣ” περνάει από τον Άρειο Πάγο» ανέφερε σε συνέντευξή του ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης και εξήγησε: «Υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις και προεδρικά διατάγματα που απαγορεύουν την ανακήρυξη κόμματος που παραπέμπει σε εθνικά σύμβολα και ταυτίζονται με την πατρίδα, τη σημαία κλπ.».

