search
ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 11:49
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.05.2026 09:51

Αλέξης Τσίπρας: Στις 12 το μεσημέρι πάει στον Άρειο Πάγο για την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ

28.05.2026 09:51
TSIPRAS NEW

Στις 12 το μεσημέρι θα μεταβεί στον Άρειο Πάγο, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματός του.

Όπως είναι γνωστό ο τίτλος του νέου κόμματος είναι «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» και σε συντομία ΕΛ.Α.Σ. – ονομασία που προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις.

Τον Αλ.Τσίπρα θα συνοδεύουν η εκπρόσωπος και οι αναπληρωτές εκπρόσωποι της Συμπαράταξης, καθώς και η Μαρία Λεπενιώτη, σνυπογράφουσα της ιδρυτικής διακήρυξης. 

«Ξεκινήσαμε έναν αγώνα προς την κοινωνία. Ξεκινάμε και ζητούμε οι πολίτες να μπουν στην πλατφόρμα του myelas, να υπογράψουν την ιδρυτική μας διακήρυξη, έτσι ώστε να νιώσουν κοινωνοί αυτής της νέας προσπάθειας.

Το όνομά μας νομίζω ότι είναι πολύ σαφές και συγκεκριμένο σε ό,τι αφορά την ταυτότητά μας.

Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη και υπερήφανη για αυτή την ταυτότητα» ανέφερε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του κόμματος Άννα Παπαδόπουλου.

Γεωργιάδης: Το «ΕΛΑΣ» μπορεί να μην περάσει από τον Άρειο Πάγο

«Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι το όνομα “ΕΛΑΣ” περνάει από τον Άρειο Πάγο» ανέφερε σε συνέντευξή του ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης και εξήγησε: «Υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις και προεδρικά διατάγματα που απαγορεύουν την ανακήρυξη κόμματος που παραπέμπει σε εθνικά σύμβολα και ταυτίζονται με την πατρίδα, τη σημαία κλπ.».

Διαβάστε επίσης

Αλέξης Τσίπρας: «Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού της με την Ιστορία» – Το νέο βίντεο από το Θησείο

Τσίπρας: «Διμέτωπος» με πρώτο στόχο την κατοχύρωση της δεύτερης θέσης και ορίζοντα την «κυβερνώσα Αριστερά»

Εκλογικά καυτό το τρίγωνο Μητσοτάκη – Σαμαρά – Καραμανλή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
enola-holmes_2805_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Enola Holmes 3»: Η Millie Bobby Brown επιστρέφει ως η αδελφή του Sherlock Holmes με μια νέα, επικίνδυνη υπόθεση (photos/video)

bekatorou-new
MEDIA

Η «Μπεκατώρου της Άρτας» πήγε να παίξει στο «The Chase» – Η αντίδραση της παρουσιάστριας (Video)

ikotrofio_kenya
ΚΟΣΜΟΣ

Κένυα: Τουλάχιστον 16 νεκροί από τη φωτιά σε οικοτροφείο θηλέων, στους 73 οι τραυματίες (video)

cia-praktoras-xysos-1
ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη αξιωματούχος της CIA με χρυσό 40 εκατ. δολαρίων στο σπίτι του – Τα 2 εκατ. μετρητά και τα πανάκριβα ρολόγια

west_bank_new
ΚΟΣΜΟΣ

Κόλαφος ΟΗΕ στο Ισραήλ: Το πρόσθεσε στη «μαύρη λίστα» χωρών που ασκούν συστηματικά σεξουαλική βία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

mitsotakis tsipras androulakis aggeloydis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και το τηλεφώνημα στις 3 το πρωί, τα γκάλοπ για ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, η πρόκληση για Ανδρουλάκη και ο «χαλαροοός» Αγγελούδης

patisa-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή επίθεση στην Πατησίων: Στο κεφάλι του θύματος στόχευαν οι δράστες (Photos/Video)

touni-alexandrou-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 11:49
enola-holmes_2805_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Enola Holmes 3»: Η Millie Bobby Brown επιστρέφει ως η αδελφή του Sherlock Holmes με μια νέα, επικίνδυνη υπόθεση (photos/video)

bekatorou-new
MEDIA

Η «Μπεκατώρου της Άρτας» πήγε να παίξει στο «The Chase» – Η αντίδραση της παρουσιάστριας (Video)

ikotrofio_kenya
ΚΟΣΜΟΣ

Κένυα: Τουλάχιστον 16 νεκροί από τη φωτιά σε οικοτροφείο θηλέων, στους 73 οι τραυματίες (video)

1 / 3