Χανιά: Στη ΜΕΘ 30χρονος από το Κολυμπάρι – Τον μαχαίρωσαν στην καρδιά μέσα στο σπίτι του

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Χανίων νοσηλεύεται ένας 30χρονος άνδρας, καθώς εντοπίστηκε αργά τη νύχτα μαχαιρωμένος μέσα στο σπίτι του στο Κολυμπάρι.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ο άνδρας έφερε σοβαρό τραύμα στο θώρακα και υπεβλήθη άμεσα σε χειρουργείο από τους θωρακοχειρουργούς του Νοσοκομείου Χανίων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το μαχαίρι φαίνεται να τον βρήκε στην καρδιά με την κατάσταση του άνδρα που νοσηλεύεται να είναι σήμερα σταθερή.

Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε τραυματισμένος ο άνδρας, διεξάγοντας έρευνα ενώ η κατάθεση του τραυματία μόλις το επιτρέψει η υγεία του αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στην υπόθεση.

Η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε προσαγωγές υπόπτων.

